https://1prime.ru/20250417/dipotnosheniya-856780733.html

МИД РФ сделал заявление относительно восстановления дипотношений с Грузией

МИД РФ сделал заявление относительно восстановления дипотношений с Грузией - 17.04.2025, ПРАЙМ

МИД РФ сделал заявление относительно восстановления дипотношений с Грузией

Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T14:43+0300

2025-04-17T14:43+0300

2025-04-17T14:43+0300

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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению, готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, Москва готова далее развивать взаимовыгодное сотрудничество с Тбилиси. В частности, по ее словам, РФ остается для Грузии ключевым рынком по многим направлениям, например, виноделию, а Россия является ведущим поставщиком энергоносителей и зерна. "И Россия, и Грузия объединены общей историей, немалое значение имеет и культура, религиозная составляющая, гуманитарные связи, все то, что называется настоящими человеческими узами", - добавила она. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин ранее в интервью "Известиям" заявил, что Москва сожалеет, что Тбилиси увязывает восстановление дипотношений с позицией по Абхазии и Южной Осетии, но готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с грузинской стороной.

https://1prime.ru/20250328/gruziya-856186647.html

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мид рф, дипотношения, грузия