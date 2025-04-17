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МИД РФ сделал заявление относительно восстановления дипотношений с Грузией
МИД РФ сделал заявление относительно восстановления дипотношений с Грузией - 17.04.2025, ПРАЙМ
МИД РФ сделал заявление относительно восстановления дипотношений с Грузией
Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T14:43+0300
2025-04-17T14:43+0300
2025-04-17T14:43+0300
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению, готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, Москва готова далее развивать взаимовыгодное сотрудничество с Тбилиси. В частности, по ее словам, РФ остается для Грузии ключевым рынком по многим направлениям, например, виноделию, а Россия является ведущим поставщиком энергоносителей и зерна. "И Россия, и Грузия объединены общей историей, немалое значение имеет и культура, религиозная составляющая, гуманитарные связи, все то, что называется настоящими человеческими узами", - добавила она. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин ранее в интервью "Известиям" заявил, что Москва сожалеет, что Тбилиси увязывает восстановление дипотношений с позицией по Абхазии и Южной Осетии, но готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с грузинской стороной.
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Политика, МИД РФ, дипотношения, ГРУЗИЯ
МИД РФ сделал заявление относительно восстановления дипотношений с Грузией
МИД РФ: Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией
МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению, готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, Москва готова далее развивать взаимовыгодное сотрудничество с Тбилиси. В частности, по ее словам, РФ остается для Грузии ключевым рынком по многим направлениям, например, виноделию, а Россия является ведущим поставщиком энергоносителей и зерна.
"И Россия, и Грузия объединены общей историей, немалое значение имеет и культура, религиозная составляющая, гуманитарные связи, все то, что называется настоящими человеческими узами", - добавила она.
В Грузии рассказали о призывах Прибалтики к открытой конфронтации с Россией
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин ранее в интервью "Известиям" заявил, что Москва сожалеет, что Тбилиси увязывает восстановление дипотношений с позицией по Абхазии и Южной Осетии, но готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с грузинской стороной.