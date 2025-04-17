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Греф сделал заявления о планах Сбербанка по дивидендам - 17.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250417/dividendy-856790956.html
Греф сделал заявления о планах Сбербанка по дивидендам
Греф сделал заявления о планах Сбербанка по дивидендам - 17.04.2025, ПРАЙМ
Греф сделал заявления о планах Сбербанка по дивидендам
Сбербанк сохраняет намерение направить на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО за прошлый год, набсовет рассмотрит этот вопрос в конце апреля, заявил... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T17:42+0300
2025-04-17T17:42+0300
экономика
сбербанк
дивиденды
герман греф
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Сбербанк сохраняет намерение направить на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО за прошлый год, набсовет рассмотрит этот вопрос в конце апреля, заявил журналист глава банка Герман Греф. "Да, конечно", - ответил он на вопрос, сохраняет ли банк намерение направить на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО за прошлый год. "Это конец апреля должен быть, да", - также сказал Греф, отвечая на вопрос, когда состоится набсовет, на котором рассмотрят вопрос о выплате дивидендов.
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сбербанк, дивиденды, герман греф
Экономика, Сбербанк, дивиденды, Герман Греф
17:42 17.04.2025
 
Греф сделал заявления о планах Сбербанка по дивидендам

Греф: Сбербанк планирует направить на дивиденды не менее 50% чистой прибыли

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Сбербанк сохраняет намерение направить на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО за прошлый год, набсовет рассмотрит этот вопрос в конце апреля, заявил журналист глава банка Герман Греф.
"Да, конечно", - ответил он на вопрос, сохраняет ли банк намерение направить на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО за прошлый год.
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"Это конец апреля должен быть, да", - также сказал Греф, отвечая на вопрос, когда состоится набсовет, на котором рассмотрят вопрос о выплате дивидендов.
 
ЭкономикаСбербанкдивидендыГерман Греф
 
 
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