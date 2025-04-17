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Греф сделал заявления о планах Сбербанка по дивидендам

Греф сделал заявления о планах Сбербанка по дивидендам - 17.04.2025, ПРАЙМ

Греф сделал заявления о планах Сбербанка по дивидендам

Сбербанк сохраняет намерение направить на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО за прошлый год, набсовет рассмотрит этот вопрос в конце апреля, заявил... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T17:42+0300

2025-04-17T17:42+0300

2025-04-17T17:42+0300

экономика

сбербанк

дивиденды

герман греф

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Сбербанк сохраняет намерение направить на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО за прошлый год, набсовет рассмотрит этот вопрос в конце апреля, заявил журналист глава банка Герман Греф. "Да, конечно", - ответил он на вопрос, сохраняет ли банк намерение направить на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО за прошлый год. "Это конец апреля должен быть, да", - также сказал Греф, отвечая на вопрос, когда состоится набсовет, на котором рассмотрят вопрос о выплате дивидендов.

https://1prime.ru/20250414/sber-856647699.html

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сбербанк, дивиденды, герман греф