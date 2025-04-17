https://1prime.ru/20250417/dollar-856792598.html
Курс доллара упал до минимума с 18 марта
Курс доллара упал до минимума с 18 марта - 17.04.2025, ПРАЙМ
Курс доллара упал до минимума с 18 марта
Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 81 рубля, впервые с середины марта, следует из данных торгов. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T18:41+0300
2025-04-17T18:41+0300
2025-04-17T18:42+0300
экономика
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 81 рубля, впервые с середины марта, следует из данных торгов. К 18.33 мск курс доллара падает на 1,23 рубля относительно предыдущего закрытия - до 80,97 рубля, минимума с 18 марта. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://1prime.ru/20250416/dollar-856748547.html
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доллар, снижение
Экономика, доллар, снижение
Курс доллара упал до минимума с 18 марта
Данные торгов: внебиржевой курс доллара впервые с 18 марта упал ниже 81 рубля
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 81 рубля, впервые с середины марта, следует из данных торгов.
К 18.33 мск курс доллара падает на 1,23 рубля относительно предыдущего закрытия - до 80,97 рубля, минимума с 18 марта.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Доллар дешевеет после выхода макростатистики США