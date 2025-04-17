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Эксперт рассказал, как открыть ресторан в России

Эксперт рассказал, как открыть ресторан в России - 17.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как открыть ресторан в России

Сегодня выигрывают те рестораны и кофейни, которые продают атмосферу и идею, поэтому умение добавлять к еде эмоции является основным в успехе ресторанного дела, | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T03:35+0300

2025-04-17T03:35+0300

2025-04-17T03:35+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Сегодня выигрывают те рестораны и кофейни, которые продают атмосферу и идею, поэтому умение добавлять к еде эмоции является основным в успехе ресторанного дела, рассказал в интервью РИА Новости руководитель винного города "Белый мыс", основатель Hurma Group of Companies Дмитрий Левицкий. "Если вы просто открываете место, где можно поесть или выпить кофе, вам будет трудно. Сегодня выигрывают те, кто продает атмосферу и идею. Мы живем в экономике впечатлений. Например, "Серф-кофе" к чашке кофе добавили историю. Я не серфер, но приходя туда, я уже немножечко и серфер, и люблю ветер и волну", - сказал Левицкий, отвечая на вопрос, как открыть в России ресторан и не прогореть. "Умение добавлять к еде эмоции сегодня является основным в успехе ресторанного дела. Все больше появляется проектов с театральной составляющей. Гастрономия и театры сливаются воедино. Все торгуют не товарами, а впечатлениями", - добавил он. Левицкий также отметил, что экономика впечатлений способна спасти и торговые центры, которые стали в последнее время менее популярны. "Следующим шагом будет экономика трансформаций, когда человек приходит в кофейню одним, а уходит другим - с новым знанием, с новым опытом. Он уже не просто пьет кофе, кофейня учит его разбираться в сортах, вкусах", - сказал он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 18 апреля в 10.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , москва