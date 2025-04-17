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Эксперт назвал преподавателей сербских вузов авторитарными - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Эксперт назвал преподавателей сербских вузов авторитарными
Эксперт назвал преподавателей сербских вузов авторитарными - 17.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал преподавателей сербских вузов авторитарными
Представители преподавательского состава сербских вузов, которые поддерживают протесты и выступают против президента страны Александра Вучича, очень... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T06:15+0300
2025-04-17T06:15+0300
общество
экономика
мировая экономика
сербия
белград
запад
александр вучич
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БЕЛГРАД, 17 апр - ПРАЙМ. Представители преподавательского состава сербских вузов, которые поддерживают протесты и выступают против президента страны Александра Вучича, очень авторитарны, не склонны к диалогу и могут действовать в интересах других государств, заявил РИА Новости профессор философского факультета Белградского университета, доктор исторических наук Чедомир Антич. "Эти люди, которые критикуют и поднялись против президента Александра Вучича, в оппозиции к которому я сам нахожусь, намного более авторитарные, чем он, они еще меньше готовы соблюдать конституцию Сербии. Это группа (среди преподавательского состава - ред.) людей, ненавидящих свою страну или классово ненавидящих часть сербского народа, работающая в интересах других государств или, что хуже всего, исключительно лично на себя. Этого мы не знаем", - сказал Антич, который был одним из лидеров студенческих протестов 1996-1997 годов против экс-президента Слободана Милошевича. По его словам, о начале блокирования работы факультетов преподавателей никто официально не оповещал, на философском факультете не прошло заседаний ни ученого, ни педагогического советов. "Первое такое заседание состоялось только спустя почти 80 дней - 20 февраля. Были навязаны решения без обсуждения и рассмотрения, дискуссий и переговоров", - рассказал собеседник агентства, добавив, что обсуждений ситуации организаторы забастовки "позорно избегают" и сейчас. Протестующие из-за гибели 16 человек при обрушении 1 ноября минувшего года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. Как подсчитало НКО ЦРТА, только за март в Сербии прошли 1697 акций протеста. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".
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40
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общество , мировая экономика, сербия, белград, запад, александр вучич
Общество , Экономика, Мировая экономика, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, ЗАПАД, Александр Вучич
06:15 17.04.2025
 
Эксперт назвал преподавателей сербских вузов авторитарными

Профессор Антич: преподаватели сербских вузов не склонны к диалогу

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БЕЛГРАД, 17 апр - ПРАЙМ. Представители преподавательского состава сербских вузов, которые поддерживают протесты и выступают против президента страны Александра Вучича, очень авторитарны, не склонны к диалогу и могут действовать в интересах других государств, заявил РИА Новости профессор философского факультета Белградского университета, доктор исторических наук Чедомир Антич.
"Эти люди, которые критикуют и поднялись против президента Александра Вучича, в оппозиции к которому я сам нахожусь, намного более авторитарные, чем он, они еще меньше готовы соблюдать конституцию Сербии. Это группа (среди преподавательского состава - ред.) людей, ненавидящих свою страну или классово ненавидящих часть сербского народа, работающая в интересах других государств или, что хуже всего, исключительно лично на себя. Этого мы не знаем", - сказал Антич, который был одним из лидеров студенческих протестов 1996-1997 годов против экс-президента Слободана Милошевича.
По его словам, о начале блокирования работы факультетов преподавателей никто официально не оповещал, на философском факультете не прошло заседаний ни ученого, ни педагогического советов.
"Первое такое заседание состоялось только спустя почти 80 дней - 20 февраля. Были навязаны решения без обсуждения и рассмотрения, дискуссий и переговоров", - рассказал собеседник агентства, добавив, что обсуждений ситуации организаторы забастовки "позорно избегают" и сейчас.
Протестующие из-за гибели 16 человек при обрушении 1 ноября минувшего года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. Как подсчитало НКО ЦРТА, только за март в Сербии прошли 1697 акций протеста.
В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах.
Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСЕРБИЯБЕЛГРАДЗАПАДАлександр Вучич
 
 
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