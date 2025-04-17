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Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2% - 17.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250417/eksport-856758764.html
Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2%
Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2% - 17.04.2025, ПРАЙМ
Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2%
Экспорт в Россию из Японии в 2024 финансовом году (1 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года) сократился на 1,2%, импорт из России – на 12,3%, такие... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T03:38+0300
2025-04-17T03:38+0300
экономика
мировая экономика
россия
япония
токио
минфин японии
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ТОКИО, 17 апр – ПРАЙМ. Экспорт в Россию из Японии в 2024 финансовом году (1 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года) сократился на 1,2%, импорт из России – на 12,3%, такие статистические данные обнародовало министерство финансов Японии. В абсолютных цифрах экспорт составил 336,65 миллиардов иен (2,37 миллиарда долларов), импорт - 839,32 (5,92 миллиарда долларов). В целом экспорт Японии за финансовый год составил 108,3 триллиона иен (763 миллиарда долларов), импорт 114,2 триллиона иен (805,13 миллиарда долларов). Дефицит внешней торговли составил 5,2 триллиона иен (36,66 миллиарда долларов).
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мировая экономика, россия, япония, токио, минфин японии
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, Токио, минфин Японии
03:38 17.04.2025
 
Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2%

Минфин Японии: экспорт в Россию в 2024 финансовом году сократился на 1,2%

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ТОКИО, 17 апр – ПРАЙМ. Экспорт в Россию из Японии в 2024 финансовом году (1 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года) сократился на 1,2%, импорт из России – на 12,3%, такие статистические данные обнародовало министерство финансов Японии.
В абсолютных цифрах экспорт составил 336,65 миллиардов иен (2,37 миллиарда долларов), импорт - 839,32 (5,92 миллиарда долларов).
В целом экспорт Японии за финансовый год составил 108,3 триллиона иен (763 миллиарда долларов), импорт 114,2 триллиона иен (805,13 миллиарда долларов). Дефицит внешней торговли составил 5,2 триллиона иен (36,66 миллиарда долларов).
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯЯПОНИЯТокиоминфин Японии
 
 
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