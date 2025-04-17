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Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2%
Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2% - 17.04.2025, ПРАЙМ
Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2%
Экспорт в Россию из Японии в 2024 финансовом году (1 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года) сократился на 1,2%, импорт из России – на 12,3%, такие... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T03:38+0300
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2025-04-17T03:38+0300
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ТОКИО, 17 апр – ПРАЙМ. Экспорт в Россию из Японии в 2024 финансовом году (1 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года) сократился на 1,2%, импорт из России – на 12,3%, такие статистические данные обнародовало министерство финансов Японии.
В абсолютных цифрах экспорт составил 336,65 миллиардов иен (2,37 миллиарда долларов), импорт - 839,32 (5,92 миллиарда долларов).
В целом экспорт Японии за финансовый год составил 108,3 триллиона иен (763 миллиарда долларов), импорт 114,2 триллиона иен (805,13 миллиарда долларов). Дефицит внешней торговли составил 5,2 триллиона иен (36,66 миллиарда долларов).
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мировая экономика, россия, япония, токио, минфин японии
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, Токио, минфин Японии
Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2%
Минфин Японии: экспорт в Россию в 2024 финансовом году сократился на 1,2%
ТОКИО, 17 апр – ПРАЙМ. Экспорт в Россию из Японии в 2024 финансовом году (1 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года) сократился на 1,2%, импорт из России – на 12,3%, такие статистические данные обнародовало министерство финансов Японии.
В абсолютных цифрах экспорт составил 336,65 миллиардов иен (2,37 миллиарда долларов), импорт - 839,32 (5,92 миллиарда долларов).
В целом экспорт Японии за финансовый год составил 108,3 триллиона иен (763 миллиарда долларов), импорт 114,2 триллиона иен (805,13 миллиарда долларов). Дефицит внешней торговли составил 5,2 триллиона иен (36,66 миллиарда долларов).