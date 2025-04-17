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Экспорт в Россию из Японии в марте вырос на 47,6%

Экспорт в Россию из Японии в марте вырос на 47,6% - 17.04.2025, ПРАЙМ

Экспорт в Россию из Японии в марте вырос на 47,6%

Экспорт в Россию из Японии в марте 2025 года вырос на 47,6%, импорт из России сократился на 4,3% по сравнению с тем же месяцем 2024 года, такие статистические... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T03:59+0300

2025-04-17T03:59+0300

2025-04-17T03:59+0300

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ТОКИО, 17 апр – ПРАЙМ. Экспорт в Россию из Японии в марте 2025 года вырос на 47,6%, импорт из России сократился на 4,3% по сравнению с тем же месяцем 2024 года, такие статистические данные обнародовало министерство финансов Японии. В абсолютных цифрах экспорт составил 39,5 миллиарда иен (278,5 миллиона долларов), импорт 77,77 миллиарда иен (548 миллиона долларов). В марте на 559,4% вырос экспорт в Россию пластмасс, но на 60,7% сократился экспорт мотоциклов, на 9,6% - автомобилей, на 35,4% - электрогенераторов, на 21,4% - медпродукции. По статьям импорта на 175,2% выросли поставки в Японию из России овощей, на 25,4% - рыбной продукции, на 10,8% - СПГ. При этом на 39,8% сократился импорт зерновых, на 37,6% - железа и стали, на 51,2% - цветных металлов.

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мировая экономика, россия, япония, токио, минфин японии