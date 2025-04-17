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Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2%

Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2% - 17.04.2025, ПРАЙМ

Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2%

Добавлены подробности (3-5 абзацы) | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T04:35+0300

2025-04-17T04:35+0300

2025-04-17T04:35+0300

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Добавлены подробности (3-5 абзацы) ТОКИО, 17 апр – ПРАЙМ. Экспорт в Россию из Японии в 2024 финансовом году (1 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года) сократился на 1,2%, импорт из России – на 12,3%, такие статистические данные обнародовало министерство финансов Японии. В абсолютных цифрах экспорт составил 336,65 миллиардов иен (2,37 миллиарда долларов), импорт - 839,32 (5,92 миллиарда долларов). На 91,4% вырос в 2024 году экспорт в Россию пластмасс, на 521,4% - продукции из железа и стали, на 8,1% – мотоциклов, на 5,9% - запчастей для автомобилей. При этом на 64,7% в 2024 финансовом году сократился экспорт в Россию медпродукции, на 60,8% - бумаги и бумажных изделий, на 25,6% - резиновых изделий, на 19,0% - запчастей для компьютеров, на 35,3% - телевизоров, на 5,8% - легковых автомобилей. В 2024 финансовом году вырос импорт из России фруктов – на 467%, овощей – на 21% и рыбы – на 2%, изолированных проводов и кабелей на 13,6%. При этом сократился импорт СПГ на 9,4%, на 35,9% - зерновых, на 87,4% медицинских изделий, на 55,5% - железа и стали, на 70,4% руды цветных металлов, на 34,4% - цветных металлов, на 21% - мебели. В целом экспорт Японии за финансовый год составил 108,3 триллиона иен (763 миллиарда долларов), импорт 114,2 триллиона иен (805,13 миллиарда долларов). Дефицит внешней торговли составил 5,2 триллиона иен (36,66 миллиарда долларов).

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