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Операторы снизили максимальную скорость электросамокатов в Москве

Операторы снизили максимальную скорость электросамокатов в Москве - 17.04.2025, ПРАЙМ

Операторы снизили максимальную скорость электросамокатов в Москве

Операторы снизили максимальную скорость электросамокатов в Москве до 20 километров в час, сообщает столичный департамент транспорта. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T19:21+0300

2025-04-17T19:21+0300

2025-04-17T19:29+0300

москва

электросамокаты

скорость

ограничение

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Операторы снизили максимальную скорость электросамокатов в Москве до 20 километров в час, сообщает столичный департамент транспорта. "Сегодня сервисы проката электросамокатов снизили допустимую скорость движения самокатов в Москве до 20 километров в час. Так поездки станут безопаснее", - говорится в Telegram-канале ведомства. Встроенный Iot-модуль замедляет все самокаты проката теперь до 20 километров в час. В 350 медленных зонах в городе скорость не поднимется выше 5-15 километров в час. "В прошлом году ЦОДД совместно с операторами проката провели эксперимент по снижению скорости электросамокатов до 20 километров в час в зоне ТТК-МКАД. Он показал хорошие результаты, поэтому операторы проката решили ввести ограничение до 20 километров в час в Москве повсеместно, а также снизить скорость в других городах" - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

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москва, электросамокаты, скорость, ограничение