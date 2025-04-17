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Операторы снизили максимальную скорость электросамокатов в Москве - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Операторы снизили максимальную скорость электросамокатов в Москве
Операторы снизили максимальную скорость электросамокатов в Москве - 17.04.2025, ПРАЙМ
Операторы снизили максимальную скорость электросамокатов в Москве
Операторы снизили максимальную скорость электросамокатов в Москве до 20 километров в час, сообщает столичный департамент транспорта. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T19:21+0300
2025-04-17T19:29+0300
москва
электросамокаты
скорость
ограничение
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Операторы снизили максимальную скорость электросамокатов в Москве до 20 километров в час, сообщает столичный департамент транспорта. "Сегодня сервисы проката электросамокатов снизили допустимую скорость движения самокатов в Москве до 20 километров в час. Так поездки станут безопаснее", - говорится в Telegram-канале ведомства. Встроенный Iot-модуль замедляет все самокаты проката теперь до 20 километров в час. В 350 медленных зонах в городе скорость не поднимется выше 5-15 километров в час. "В прошлом году ЦОДД совместно с операторами проката провели эксперимент по снижению скорости электросамокатов до 20 километров в час в зоне ТТК-МКАД. Он показал хорошие результаты, поэтому операторы проката решили ввести ограничение до 20 километров в час в Москве повсеместно, а также снизить скорость в других городах" - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
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москва, электросамокаты, скорость, ограничение
МОСКВА, Электросамокаты, скорость, ограничение
19:21 17.04.2025 (обновлено: 19:29 17.04.2025)
 
Операторы снизили максимальную скорость электросамокатов в Москве

Мэрия: в Москве снизили максимальную скорость электросамокатов до 20 км/ч

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭлектросамокаты
Электросамокаты - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Операторы снизили максимальную скорость электросамокатов в Москве до 20 километров в час, сообщает столичный департамент транспорта.
"Сегодня сервисы проката электросамокатов снизили допустимую скорость движения самокатов в Москве до 20 километров в час. Так поездки станут безопаснее", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Встроенный Iot-модуль замедляет все самокаты проката теперь до 20 километров в час. В 350 медленных зонах в городе скорость не поднимется выше 5-15 километров в час.
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"В прошлом году ЦОДД совместно с операторами проката провели эксперимент по снижению скорости электросамокатов до 20 километров в час в зоне ТТК-МКАД. Он показал хорошие результаты, поэтому операторы проката решили ввести ограничение до 20 километров в час в Москве повсеместно, а также снизить скорость в других городах" - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
 
МОСКВАЭлектросамокатыскоростьограничение
 
 
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