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Эмир Катара отправился с официальным визитом в Россию - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Эмир Катара отправился с официальным визитом в Россию
Эмир Катара отправился с официальным визитом в Россию - 17.04.2025, ПРАЙМ
Эмир Катара отправился с официальным визитом в Россию
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отправился в четверг утром с официальным визитом в Москву, сообщило Катарское официальное агентство новостей QNA. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T08:21+0300
2025-04-17T08:21+0300
политика
россия
катар
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ДОХА, 17 апр - ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отправился в четверг утром с официальным визитом в Москву, сообщило Катарское официальное агентство новостей QNA. По его информации, Аль Тани в четверг покинул страну, "направившись в Москву, чтобы нанести официальный визит в дружественную Российскую Федерацию". Как отметило агентство, эмир, как ожидается, обсудит с президентом России Владимиром Путиным "отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития в различных областях двустороннего сотрудничества, а также наиболее важные вопросы и события в регионе, представляющие взаимный интерес".
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катар
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россия, катар
Политика, РОССИЯ, КАТАР
08:21 17.04.2025
 
Эмир Катара отправился с официальным визитом в Россию

Эмир Катара Аль Тани отправился с визитом в Москву, где встретится с Путиным

© POOL | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй.
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй.
© POOL
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ДОХА, 17 апр - ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отправился в четверг утром с официальным визитом в Москву, сообщило Катарское официальное агентство новостей QNA.
По его информации, Аль Тани в четверг покинул страну, "направившись в Москву, чтобы нанести официальный визит в дружественную Российскую Федерацию".
Как отметило агентство, эмир, как ожидается, обсудит с президентом России Владимиром Путиным "отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития в различных областях двустороннего сотрудничества, а также наиболее важные вопросы и события в регионе, представляющие взаимный интерес".
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
Путин проведет переговоры с эмиром Катара 17 апреля, сообщили в Кремле
Вчера, 15:16
 
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