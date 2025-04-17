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Эмир Катара отправился с официальным визитом в Россию

Эмир Катара отправился с официальным визитом в Россию - 17.04.2025, ПРАЙМ

Эмир Катара отправился с официальным визитом в Россию

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отправился в четверг утром с официальным визитом в Москву, сообщило Катарское официальное агентство новостей QNA. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T08:21+0300

2025-04-17T08:21+0300

2025-04-17T08:21+0300

политика

россия

катар

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ДОХА, 17 апр - ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отправился в четверг утром с официальным визитом в Москву, сообщило Катарское официальное агентство новостей QNA. По его информации, Аль Тани в четверг покинул страну, "направившись в Москву, чтобы нанести официальный визит в дружественную Российскую Федерацию". Как отметило агентство, эмир, как ожидается, обсудит с президентом России Владимиром Путиным "отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития в различных областях двустороннего сотрудничества, а также наиболее важные вопросы и события в регионе, представляющие взаимный интерес".

https://1prime.ru/20250416/peregovory-856741466.html

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