https://1prime.ru/20250417/erdogan-856785247.html

Эрдоган рассказал, с какой серьезной проблемой столкнется Турция

Эрдоган рассказал, с какой серьезной проблемой столкнется Турция - 17.04.2025, ПРАЙМ

Эрдоган рассказал, с какой серьезной проблемой столкнется Турция

Турция может столкнуться с "серьезными проблемами" из-за нехватки воды, вопрос вышел на уровень национальной безопасности, заявил президент республики Реджеп... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T16:03+0300

2025-04-17T16:03+0300

2025-04-17T16:04+0300

турция

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn.1prime.ru/img/83571/97/835719747_0:89:2951:1749_1920x0_80_0_0_76af684ba4336fe574c6e3f2b0bf9182.jpg

АНКАРА, 17 апр - ПРАЙМ. Турция может столкнуться с "серьезными проблемами" из-за нехватки воды, вопрос вышел на уровень национальной безопасности, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган ранее призывал население бережно относиться к водным запасам страны, чтобы избежать проблем с продовольственной безопасностью, по его словам, у Турции нет ни капли воды, которую можно было бы "потратить впустую". "Турция не является страной, богатой водными ресурсами, мы являемся страной, страдающей от нехватки воды. Если не принять меры предосторожности и не начать действовать, мы можем столкнуться с гораздо серьезными проблемами", - заявил турецкий лидер, обращаясь к участникам церемонии начала строительства туннеля Сильван, который станет самым крупным в Турции туннелем ирригационного назначения, его слова приводит канцелярия. "Защита водных ресурсов до того, как они достигнут грани истощения, их эффективное использование и правильное управление ими - это не выбор для Турции, а вопрос национальной безопасности", - добавил турецкий лидер. По его словам, в ближайшем будущем борьба, которая сейчас ведется за нефть и углеродное топливо, будет разворачиваться и в сфере водных ресурсов. "Потому что вода - самый стратегический и ценный ресурс века", - подчеркнул турецкий лидер. Проблема нехватки водных ресурсов в Турции имеет международное измерение. Действия, предпринимаемые турецкими властями для ее решения, вызывают негативную реакцию соседних стран. В последние годы Сирия и Ирак столкнулись с нехваткой пресной воды из-за плотин, которые Турция возводит на реках Тигр и Евфрат. В ноябре сирийский министр сельского хозяйства Хассан Катана заявил РИА Новости, что "Сирия страдает из-за Евфрата", поскольку Турция нарушает международные нормы, сокращая подачу воды в Сирию и Ирак. В свою очередь, иракский министр водных ресурсов Аун Зияб Абдалла рассказал агентству об опасениях из-за того, что плотина "Джизре", которую Турция строит на реке Тигр, может более чем наполовину сократить поступление воды в Ирак.

https://1prime.ru/20250417/turtsiya-856779379.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, реджеп тайип эрдоган