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Эрдоган рассказал, с какой серьезной проблемой столкнется Турция - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Эрдоган рассказал, с какой серьезной проблемой столкнется Турция
Эрдоган рассказал, с какой серьезной проблемой столкнется Турция - 17.04.2025, ПРАЙМ
Эрдоган рассказал, с какой серьезной проблемой столкнется Турция
Турция может столкнуться с "серьезными проблемами" из-за нехватки воды, вопрос вышел на уровень национальной безопасности, заявил президент республики Реджеп... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T16:03+0300
2025-04-17T16:04+0300
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 17 апр - ПРАЙМ. Турция может столкнуться с "серьезными проблемами" из-за нехватки воды, вопрос вышел на уровень национальной безопасности, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган ранее призывал население бережно относиться к водным запасам страны, чтобы избежать проблем с продовольственной безопасностью, по его словам, у Турции нет ни капли воды, которую можно было бы "потратить впустую". "Турция не является страной, богатой водными ресурсами, мы являемся страной, страдающей от нехватки воды. Если не принять меры предосторожности и не начать действовать, мы можем столкнуться с гораздо серьезными проблемами", - заявил турецкий лидер, обращаясь к участникам церемонии начала строительства туннеля Сильван, который станет самым крупным в Турции туннелем ирригационного назначения, его слова приводит канцелярия. "Защита водных ресурсов до того, как они достигнут грани истощения, их эффективное использование и правильное управление ими - это не выбор для Турции, а вопрос национальной безопасности", - добавил турецкий лидер. По его словам, в ближайшем будущем борьба, которая сейчас ведется за нефть и углеродное топливо, будет разворачиваться и в сфере водных ресурсов. "Потому что вода - самый стратегический и ценный ресурс века", - подчеркнул турецкий лидер. Проблема нехватки водных ресурсов в Турции имеет международное измерение. Действия, предпринимаемые турецкими властями для ее решения, вызывают негативную реакцию соседних стран. В последние годы Сирия и Ирак столкнулись с нехваткой пресной воды из-за плотин, которые Турция возводит на реках Тигр и Евфрат. В ноябре сирийский министр сельского хозяйства Хассан Катана заявил РИА Новости, что "Сирия страдает из-за Евфрата", поскольку Турция нарушает международные нормы, сокращая подачу воды в Сирию и Ирак. В свою очередь, иракский министр водных ресурсов Аун Зияб Абдалла рассказал агентству об опасениях из-за того, что плотина "Джизре", которую Турция строит на реке Тигр, может более чем наполовину сократить поступление воды в Ирак.
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турция, реджеп тайип эрдоган
ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган
16:03 17.04.2025 (обновлено: 16:04 17.04.2025)
 
Эрдоган рассказал, с какой серьезной проблемой столкнется Турция

Эрдоган: Турция может столкнуться с серьезными проблемами из-за нехватки воды

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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АНКАРА, 17 апр - ПРАЙМ. Турция может столкнуться с "серьезными проблемами" из-за нехватки воды, вопрос вышел на уровень национальной безопасности, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган ранее призывал население бережно относиться к водным запасам страны, чтобы избежать проблем с продовольственной безопасностью, по его словам, у Турции нет ни капли воды, которую можно было бы "потратить впустую".
"Турция не является страной, богатой водными ресурсами, мы являемся страной, страдающей от нехватки воды. Если не принять меры предосторожности и не начать действовать, мы можем столкнуться с гораздо серьезными проблемами", - заявил турецкий лидер, обращаясь к участникам церемонии начала строительства туннеля Сильван, который станет самым крупным в Турции туннелем ирригационного назначения, его слова приводит канцелярия.
"Защита водных ресурсов до того, как они достигнут грани истощения, их эффективное использование и правильное управление ими - это не выбор для Турции, а вопрос национальной безопасности", - добавил турецкий лидер.
По его словам, в ближайшем будущем борьба, которая сейчас ведется за нефть и углеродное топливо, будет разворачиваться и в сфере водных ресурсов. "Потому что вода - самый стратегический и ценный ресурс века", - подчеркнул турецкий лидер.
Проблема нехватки водных ресурсов в Турции имеет международное измерение. Действия, предпринимаемые турецкими властями для ее решения, вызывают негативную реакцию соседних стран. В последние годы Сирия и Ирак столкнулись с нехваткой пресной воды из-за плотин, которые Турция возводит на реках Тигр и Евфрат. В ноябре сирийский министр сельского хозяйства Хассан Катана заявил РИА Новости, что "Сирия страдает из-за Евфрата", поскольку Турция нарушает международные нормы, сокращая подачу воды в Сирию и Ирак. В свою очередь, иракский министр водных ресурсов Аун Зияб Абдалла рассказал агентству об опасениях из-за того, что плотина "Джизре", которую Турция строит на реке Тигр, может более чем наполовину сократить поступление воды в Ирак.
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