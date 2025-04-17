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Estilab выводит бренд Icon Skin на рынок Ближнего Востока
Estilab выводит бренд Icon Skin на рынок Ближнего Востока - 17.04.2025, ПРАЙМ
Estilab выводит бренд Icon Skin на рынок Ближнего Востока
Российский разработчик и производитель косметики Estilab выводит бренд косметики Icon Skin на рынок Ближнего Востока, на первом этапе продукция будет... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T04:35+0300
2025-04-17T04:35+0300
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бизнес
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российский разработчик и производитель косметики Estilab выводит бренд косметики Icon Skin на рынок Ближнего Востока, на первом этапе продукция будет продаваться в ОАЭ, в дальнейшем запланировано расширение списка стран, рассказали РИА Новости в компании.
"Российский разработчик и производитель косметики Estilab объявил о выходе на рынок Ближнего Востока с флагманским брендом Icon Skin. Начальный этап экспансии охватывает Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), с последующими планами по выходу на рынок Ближнего Востока. Компания будет использовать налаженные партнерские связи с ритейлерами и адаптированный под локальные особенности подход", - сказали в компании.
Компания ожидает, что к концу 2025 года достигнет ежемесячного объема продаж в регионе на уровне 30-40 тысяч долларов США. Как отметил директор по продажам Estilab Руслан Назаров, на Ближнем Востоке стоимость продуктов может быть в 2,5-3 раза выше российских, так как ценообразование будет строится исходя из местной структуры. Ассортимент будет формироваться на основе имеющихся сертификатов для продукции.
Estilab уже присутствует на рынках стран СНГ, в также Вьетнама и Турции. В 2024 году выручка компании выросла на 80%, до 1,6 миллиарда рублей, а объем производства увеличился на 16%, до 2,1 миллиона единиц.
"Мы уверены, что качество и эффективность российской косметики, такой как Icon Skin, отвечают высоким запросам потребителей во всем мире и могут стать мировым эталоном качества. В данный момент ведутся переговоры с партнерами из Ирака, Ирана, Австралии и США. Мы нацелены на масштабный рост: в 2025 году планируем увеличить выручку до 3,1 миллиарда рублей и нарастить производство до 2,9 миллиона единиц продукции", - отметила сооснователь Estilab Ирина Амосова.
Estilab - российский производитель средств для красоты и здоровья, компания основана в 2016 году. Выпускает косметику под брендами Icon Skin и De_code. Продукция выпускается на собственном заводе в технопарке "Химки Про" с полным циклом.
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бизнес, ближний восток, оаэ, сша, снг
Бизнес, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ОАЭ, США, СНГ
Estilab выводит бренд Icon Skin на рынок Ближнего Востока
Estilab выводит бренд косметики Icon Skin на рынок Ближнего Востока
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российский разработчик и производитель косметики Estilab выводит бренд косметики Icon Skin на рынок Ближнего Востока, на первом этапе продукция будет продаваться в ОАЭ, в дальнейшем запланировано расширение списка стран, рассказали РИА Новости в компании.
"Российский разработчик и производитель косметики Estilab объявил о выходе на рынок Ближнего Востока с флагманским брендом Icon Skin. Начальный этап экспансии охватывает Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), с последующими планами по выходу на рынок Ближнего Востока. Компания будет использовать налаженные партнерские связи с ритейлерами и адаптированный под локальные особенности подход", - сказали в компании.
Компания ожидает, что к концу 2025 года достигнет ежемесячного объема продаж в регионе на уровне 30-40 тысяч долларов США. Как отметил директор по продажам Estilab Руслан Назаров, на Ближнем Востоке стоимость продуктов может быть в 2,5-3 раза выше российских, так как ценообразование будет строится исходя из местной структуры. Ассортимент будет формироваться на основе имеющихся сертификатов для продукции.
Estilab уже присутствует на рынках стран СНГ, в также Вьетнама и Турции. В 2024 году выручка компании выросла на 80%, до 1,6 миллиарда рублей, а объем производства увеличился на 16%, до 2,1 миллиона единиц.
"Мы уверены, что качество и эффективность российской косметики, такой как Icon Skin, отвечают высоким запросам потребителей во всем мире и могут стать мировым эталоном качества. В данный момент ведутся переговоры с партнерами из Ирака, Ирана, Австралии и США. Мы нацелены на масштабный рост: в 2025 году планируем увеличить выручку до 3,1 миллиарда рублей и нарастить производство до 2,9 миллиона единиц продукции", - отметила сооснователь Estilab Ирина Амосова.
Estilab - российский производитель средств для красоты и здоровья, компания основана в 2016 году. Выпускает косметику под брендами Icon Skin и De_code. Продукция выпускается на собственном заводе в технопарке "Химки Про" с полным циклом.