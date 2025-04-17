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Estilab выводит бренд Icon Skin на рынок Ближнего Востока - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Estilab выводит бренд Icon Skin на рынок Ближнего Востока
Estilab выводит бренд Icon Skin на рынок Ближнего Востока - 17.04.2025, ПРАЙМ
Estilab выводит бренд Icon Skin на рынок Ближнего Востока
Российский разработчик и производитель косметики Estilab выводит бренд косметики Icon Skin на рынок Ближнего Востока, на первом этапе продукция будет... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T04:35+0300
2025-04-17T04:35+0300
бизнес
ближний восток
оаэ
сша
снг
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российский разработчик и производитель косметики Estilab выводит бренд косметики Icon Skin на рынок Ближнего Востока, на первом этапе продукция будет продаваться в ОАЭ, в дальнейшем запланировано расширение списка стран, рассказали РИА Новости в компании. "Российский разработчик и производитель косметики Estilab объявил о выходе на рынок Ближнего Востока с флагманским брендом Icon Skin. Начальный этап экспансии охватывает Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), с последующими планами по выходу на рынок Ближнего Востока. Компания будет использовать налаженные партнерские связи с ритейлерами и адаптированный под локальные особенности подход", - сказали в компании. Компания ожидает, что к концу 2025 года достигнет ежемесячного объема продаж в регионе на уровне 30-40 тысяч долларов США. Как отметил директор по продажам Estilab Руслан Назаров, на Ближнем Востоке стоимость продуктов может быть в 2,5-3 раза выше российских, так как ценообразование будет строится исходя из местной структуры. Ассортимент будет формироваться на основе имеющихся сертификатов для продукции. Estilab уже присутствует на рынках стран СНГ, в также Вьетнама и Турции. В 2024 году выручка компании выросла на 80%, до 1,6 миллиарда рублей, а объем производства увеличился на 16%, до 2,1 миллиона единиц. "Мы уверены, что качество и эффективность российской косметики, такой как Icon Skin, отвечают высоким запросам потребителей во всем мире и могут стать мировым эталоном качества. В данный момент ведутся переговоры с партнерами из Ирака, Ирана, Австралии и США. Мы нацелены на масштабный рост: в 2025 году планируем увеличить выручку до 3,1 миллиарда рублей и нарастить производство до 2,9 миллиона единиц продукции", - отметила сооснователь Estilab Ирина Амосова. Estilab - российский производитель средств для красоты и здоровья, компания основана в 2016 году. Выпускает косметику под брендами Icon Skin и De_code. Продукция выпускается на собственном заводе в технопарке "Химки Про" с полным циклом.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
бизнес, ближний восток, оаэ, сша, снг
Бизнес, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ОАЭ, США, СНГ
04:35 17.04.2025
 
Estilab выводит бренд Icon Skin на рынок Ближнего Востока

Estilab выводит бренд косметики Icon Skin на рынок Ближнего Востока

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российский разработчик и производитель косметики Estilab выводит бренд косметики Icon Skin на рынок Ближнего Востока, на первом этапе продукция будет продаваться в ОАЭ, в дальнейшем запланировано расширение списка стран, рассказали РИА Новости в компании.
"Российский разработчик и производитель косметики Estilab объявил о выходе на рынок Ближнего Востока с флагманским брендом Icon Skin. Начальный этап экспансии охватывает Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), с последующими планами по выходу на рынок Ближнего Востока. Компания будет использовать налаженные партнерские связи с ритейлерами и адаптированный под локальные особенности подход", - сказали в компании.
Компания ожидает, что к концу 2025 года достигнет ежемесячного объема продаж в регионе на уровне 30-40 тысяч долларов США. Как отметил директор по продажам Estilab Руслан Назаров, на Ближнем Востоке стоимость продуктов может быть в 2,5-3 раза выше российских, так как ценообразование будет строится исходя из местной структуры. Ассортимент будет формироваться на основе имеющихся сертификатов для продукции.
Estilab уже присутствует на рынках стран СНГ, в также Вьетнама и Турции. В 2024 году выручка компании выросла на 80%, до 1,6 миллиарда рублей, а объем производства увеличился на 16%, до 2,1 миллиона единиц.
"Мы уверены, что качество и эффективность российской косметики, такой как Icon Skin, отвечают высоким запросам потребителей во всем мире и могут стать мировым эталоном качества. В данный момент ведутся переговоры с партнерами из Ирака, Ирана, Австралии и США. Мы нацелены на масштабный рост: в 2025 году планируем увеличить выручку до 3,1 миллиарда рублей и нарастить производство до 2,9 миллиона единиц продукции", - отметила сооснователь Estilab Ирина Амосова.
Estilab - российский производитель средств для красоты и здоровья, компания основана в 2016 году. Выпускает косметику под брендами Icon Skin и De_code. Продукция выпускается на собственном заводе в технопарке "Химки Про" с полным циклом.
 
БизнесБЛИЖНИЙ ВОСТОКОАЭСШАСНГ
 
 
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