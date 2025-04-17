https://1prime.ru/20250417/etsb-856762699.html

Аналитики ждут, что ЕЦБ понизит базовую ставку до 2,4%

Аналитики ждут, что ЕЦБ понизит базовую ставку до 2,4% - 17.04.2025, ПРАЙМ

Аналитики ждут, что ЕЦБ понизит базовую ставку до 2,4%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам апрельского заседания понизит базовую ставку до 2,4% с 2,65% годовых, полагают аналитики, опрошенные порталом... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T08:32+0300

2025-04-17T08:32+0300

2025-04-17T08:32+0300

экономика

мировая экономика

сша

москва

ецб

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75762/64/757626445_0:159:3300:2015_1920x0_80_0_0_ad079f3239b9f14de3eec93df9bc24e6.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам апрельского заседания понизит базовую ставку до 2,4% с 2,65% годовых, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Итоги заседания ЕЦБ будут опубликованы в четверг, 17 апреля, в 15.15 мск. В 15.30 мск министерство труда США обнародует данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 12 апреля. По мнению аналитиков, значение выросло на 2 тысячи - до 225 тысяч заявок. В то же время министерство торговли США опубликует данные о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что показатель за март сократился до 1,42 миллиона новостроек с 1,501 миллиона в феврале.

https://1prime.ru/20250416/indeksy-856752716.html

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, москва, ецб