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Аналитики ждут, что ЕЦБ понизит базовую ставку до 2,4% - 17.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Аналитики ждут, что ЕЦБ понизит базовую ставку до 2,4%
Аналитики ждут, что ЕЦБ понизит базовую ставку до 2,4% - 17.04.2025, ПРАЙМ
Аналитики ждут, что ЕЦБ понизит базовую ставку до 2,4%
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам апрельского заседания понизит базовую ставку до 2,4% с 2,65% годовых, полагают аналитики, опрошенные порталом... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T08:32+0300
2025-04-17T08:32+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам апрельского заседания понизит базовую ставку до 2,4% с 2,65% годовых, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Итоги заседания ЕЦБ будут опубликованы в четверг, 17 апреля, в 15.15 мск. В 15.30 мск министерство труда США обнародует данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 12 апреля. По мнению аналитиков, значение выросло на 2 тысячи - до 225 тысяч заявок. В то же время министерство торговли США опубликует данные о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что показатель за март сократился до 1,42 миллиона новостроек с 1,501 миллиона в феврале.
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мировая экономика, сша, москва, ецб
Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, ЕЦБ
08:32 17.04.2025
 
Аналитики ждут, что ЕЦБ понизит базовую ставку до 2,4%

Trading Economics: ЕЦБ 17 апреля понизит базовую ставку до 2,4%

#ЕЦБ и банки еврозоны
#ЕЦБ и банки еврозоны
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам апрельского заседания понизит базовую ставку до 2,4% с 2,65% годовых, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Итоги заседания ЕЦБ будут опубликованы в четверг, 17 апреля, в 15.15 мск.
В 15.30 мск министерство труда США обнародует данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 12 апреля. По мнению аналитиков, значение выросло на 2 тысячи - до 225 тысяч заявок.
В то же время министерство торговли США опубликует данные о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что показатель за март сократился до 1,42 миллиона новостроек с 1,501 миллиона в феврале.
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