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ЕЦБ ожидаемо понизил базовую процентную ставку

ЕЦБ ожидаемо понизил базовую процентную ставку - 17.04.2025, ПРАЙМ

ЕЦБ ожидаемо понизил базовую процентную ставку

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до 2,4% с 2,65% годовых, сообщил регулятор. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T15:22+0300

2025-04-17T15:22+0300

2025-04-17T15:22+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до 2,4% с 2,65% годовых, сообщил регулятор. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "Совет управляющих сегодня принял решение о снижении трех ключевых процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 2,25%, 2,4% и 2,65% соответственно, начиная с 23 апреля 2025 года", - говорится в сообщении ЕЦБ. По итогам мартовского заседания ставки составляли 2,5%, 2,65% и 2,9% соответственно.

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