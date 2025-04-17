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ЕЦБ ожидаемо понизил базовую процентную ставку
ЕЦБ ожидаемо понизил базовую процентную ставку - 17.04.2025, ПРАЙМ
ЕЦБ ожидаемо понизил базовую процентную ставку
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до 2,4% с 2,65% годовых, сообщил регулятор. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T15:22+0300
2025-04-17T15:22+0300
2025-04-17T15:22+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до 2,4% с 2,65% годовых, сообщил регулятор. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "Совет управляющих сегодня принял решение о снижении трех ключевых процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 2,25%, 2,4% и 2,65% соответственно, начиная с 23 апреля 2025 года", - говорится в сообщении ЕЦБ. По итогам мартовского заседания ставки составляли 2,5%, 2,65% и 2,9% соответственно.
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банки, финансы, ецб
Экономика, Банки, Финансы, ЕЦБ
ЕЦБ ожидаемо понизил базовую процентную ставку
ЕЦБ снизил базовую процентную ставку до 2,4% с 2,65% годовых
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до 2,4% с 2,65% годовых, сообщил регулятор.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
"Совет управляющих сегодня принял решение о снижении трех ключевых процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 2,25%, 2,4% и 2,65% соответственно, начиная с 23 апреля 2025 года", - говорится в сообщении ЕЦБ.
По итогам мартовского заседания ставки составляли 2,5%, 2,65% и 2,9% соответственно.
Аналитики ждут, что ЕЦБ понизит базовую ставку до 2,4%