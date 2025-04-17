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Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из Германии

Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из Германии - 17.04.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из Германии

Курс евро к доллару снижается в четверг днем после публикации статистики из Германии и перед решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке,... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T12:46+0300

2025-04-17T12:46+0300

2025-04-17T12:46+0300

экономика

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в четверг днем после публикации статистики из Германии и перед решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.35 мск курс евро к доллару снижался до 1,1376 доллара с 1,1398 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 142,8 иены с уровня прошлого закрытия в 141,91 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,24%, до 99,51 пункта. Рынки оценивают статистику из Германии. Так, цены производителей (PPI) в стране в марте снизились в месячном выражении на 0,7%, тогда как ожидалось уменьшение только на 0,1%; уменьшение цен в годовом выражении составило 0,2% при прогнозе увеличения на 0,4%. Позднее в ходе торгов трейдеры ожидают решения ЕЦБ по ключевой ставке. Аналитики полагают, что регулятор вновь снизит процентную ставку - до 2,4% с 2,65%. Цикл снижения ставки ЕЦБ продолжается с сентября прошлого года. На доллар может повлиять статистика из США, которая будет опубликована позднее в четверг до открытия американских рынков. Так, станут известны данные о числе новостроек в стране в марте и статистика по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 12 апреля.

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рынки, германия, сша, москва, ецб