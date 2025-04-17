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Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из Германии - 17.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250417/evro-856774387.html
Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из Германии
Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из Германии - 17.04.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из Германии
Курс евро к доллару снижается в четверг днем после публикации статистики из Германии и перед решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке,... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T12:46+0300
2025-04-17T12:46+0300
экономика
рынки
германия
сша
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в четверг днем после публикации статистики из Германии и перед решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.35 мск курс евро к доллару снижался до 1,1376 доллара с 1,1398 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 142,8 иены с уровня прошлого закрытия в 141,91 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,24%, до 99,51 пункта. Рынки оценивают статистику из Германии. Так, цены производителей (PPI) в стране в марте снизились в месячном выражении на 0,7%, тогда как ожидалось уменьшение только на 0,1%; уменьшение цен в годовом выражении составило 0,2% при прогнозе увеличения на 0,4%. Позднее в ходе торгов трейдеры ожидают решения ЕЦБ по ключевой ставке. Аналитики полагают, что регулятор вновь снизит процентную ставку - до 2,4% с 2,65%. Цикл снижения ставки ЕЦБ продолжается с сентября прошлого года. На доллар может повлиять статистика из США, которая будет опубликована позднее в четверг до открытия американских рынков. Так, станут известны данные о числе новостроек в стране в марте и статистика по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 12 апреля.
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рынки, германия, сша, москва, ецб
Экономика, Рынки, ГЕРМАНИЯ, США, МОСКВА, ЕЦБ
12:46 17.04.2025
 
Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из Германии

Курс евро к доллару снижается после публикации статистики из ФРГ и решения ЕЦБ

© fotolia.com / vnovikov%Денежные купюры: евро и доллары
%Денежные купюры: евро и доллары - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© fotolia.com / vnovikov
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в четверг днем после публикации статистики из Германии и перед решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.35 мск курс евро к доллару снижался до 1,1376 доллара с 1,1398 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 142,8 иены с уровня прошлого закрытия в 141,91 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,24%, до 99,51 пункта.
Рынки оценивают статистику из Германии. Так, цены производителей (PPI) в стране в марте снизились в месячном выражении на 0,7%, тогда как ожидалось уменьшение только на 0,1%; уменьшение цен в годовом выражении составило 0,2% при прогнозе увеличения на 0,4%.
Позднее в ходе торгов трейдеры ожидают решения ЕЦБ по ключевой ставке. Аналитики полагают, что регулятор вновь снизит процентную ставку - до 2,4% с 2,65%. Цикл снижения ставки ЕЦБ продолжается с сентября прошлого года.
На доллар может повлиять статистика из США, которая будет опубликована позднее в четверг до открытия американских рынков. Так, станут известны данные о числе новостроек в стране в марте и статистика по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 12 апреля.
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на четверг
Вчера, 17:30
 
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