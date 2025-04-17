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Курс евро ускорил снижение к доллару после обнародования решений ЕЦБ
Курс евро ускорил снижение к доллару после обнародования решений ЕЦБ - 17.04.2025, ПРАЙМ
Курс евро ускорил снижение к доллару после обнародования решений ЕЦБ
Курс евро к доллару усилил снижение в четверг после публикации итогов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T15:51+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару усилил снижение в четверг после публикации итогов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.43 мск курс евро к доллару снижается до 1,1356 доллара с уровня прошлого закрытия 1,1398 доллара за евро. До публикации решений центробанка евро дешевел до 1,1361 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 142,43 иены с уровня прошлого закрытия в 141,91 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,28%, до 99,55 пункта. По итогам прошедшего заседания ЕЦБ ожидаемо понизил ставку рефинансирования до 2,4% с 2,65% годовых. Регулятор отмечает, что процесс замедления инфляции "идет полным ходом". Экономика еврозоны наращивает устойчивость к глобальным потрясениям, добавил ЕЦБ. Ранее в четверг также была опубликована американская макростатистика. Так, число заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю неожиданно снизилось - до 215 тысяч. А количество новых домов в стране, строительство которых было начато в марте, упало на 11,4% - до 1,324 миллиона, в то время как прогноз составлял 1,42 миллиона.
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рынки, торги, финансы, сша, ецб
Экономика, Рынки, Торги, Финансы, США, ЕЦБ
Курс евро ускорил снижение к доллару после обнародования решений ЕЦБ
Курс евро к доллару усилил снижение после публикации итогов заседания ЕЦБ
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару усилил снижение в четверг после публикации итогов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.43 мск курс евро к доллару снижается до 1,1356 доллара с уровня прошлого закрытия 1,1398 доллара за евро. До публикации решений центробанка евро дешевел до 1,1361 доллара.
Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 142,43 иены с уровня прошлого закрытия в 141,91 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,28%, до 99,55 пункта.
По итогам прошедшего заседания ЕЦБ ожидаемо понизил ставку рефинансирования до 2,4% с 2,65% годовых. Регулятор отмечает, что процесс замедления инфляции "идет полным ходом". Экономика еврозоны наращивает устойчивость к глобальным потрясениям, добавил ЕЦБ.
Ранее в четверг также была опубликована американская макростатистика. Так, число заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю неожиданно снизилось - до 215 тысяч. А количество новых домов в стране, строительство которых было начато в марте, упало на 11,4% - до 1,324 миллиона, в то время как прогноз составлял 1,42 миллиона.
ЕЦБ ожидаемо понизил базовую процентную ставку