https://1prime.ru/20250417/evropa-856798584.html

"Поменялись местами". Вскрылось, почему Европа жаждет уничтожения России

"Поменялись местами". Вскрылось, почему Европа жаждет уничтожения России - 17.04.2025, ПРАЙМ

"Поменялись местами". Вскрылось, почему Европа жаждет уничтожения России

Почему русофобская позиция леволиберальных элит толкает страны Европы к войне с Российской Федерацией, детально объяснил политолог Ростислав Ищенко, которого... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T22:31+0300

2025-04-17T22:31+0300

2025-04-17T22:40+0300

политика

европа

россия

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_0:67:1501:911_1920x0_80_0_0_2e0e98151ac5a95985f05279cb2c38fa.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Почему русофобская позиция леволиберальных элит толкает страны Европы к войне с Российской Федерацией, детально объяснил политолог Ростислав Ищенко, которого цитирует издание "Военное дело". По его оценке, для леволиберальных элит Европы Российская Федерация является слишком консервативной, а значит, как бельмо на глазу - точно так же, как ранее для консервативного Запада была бельмом коммунистическая и идеологизированная Россия.Сегодня европейские элиты, как считает Ищенко, озабочены маниакальной идеей сделать так, чтобы "всем было хорошо", но не понимают, каким образом этого можно достичь - как коммунисты в свое время хотели построить коммунизм, но не знали, что это такое."И когда рядом с тобой есть альтернативный пример (Россия - прим. ред.) — это просто раздражает, - подчеркнул политолог. - Для идеологизированных политиков это несет гигантскую опасность".Он отметил, что когда-то советские граждане разочаровались в своем государстве, потому что им было непонятно, почему люди в стране-победительнице живут хуже, чем в проигравших странах. И современные политики Европы, по мнению Ищенко, это хорошо понимают, почему им и не нужна под боком консервативная Россия, в которую уже начинают бежать европейцы."Сегодня мы полностью поменялись местами с Европой, - заявил Ищенко. - Как бы там ни было, но европейцы начинают ощущать, что жить в России комфортнее. Поэтому мы для европейских элит враги и нас надо ликвидировать. Иначе Россия подает плохой пример европейскому населению".

https://1prime.ru/20250414/sanktsii-856668310.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, россия, экспертное мнение