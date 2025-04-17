Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Поменялись местами". Вскрылось, почему Европа жаждет уничтожения России - 17.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250417/evropa-856798584.html
"Поменялись местами". Вскрылось, почему Европа жаждет уничтожения России
"Поменялись местами". Вскрылось, почему Европа жаждет уничтожения России - 17.04.2025, ПРАЙМ
"Поменялись местами". Вскрылось, почему Европа жаждет уничтожения России
Почему русофобская позиция леволиберальных элит толкает страны Европы к войне с Российской Федерацией, детально объяснил политолог Ростислав Ищенко, которого... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T22:31+0300
2025-04-17T22:40+0300
политика
европа
россия
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_0:67:1501:911_1920x0_80_0_0_2e0e98151ac5a95985f05279cb2c38fa.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Почему русофобская позиция леволиберальных элит толкает страны Европы к войне с Российской Федерацией, детально объяснил политолог Ростислав Ищенко, которого цитирует издание "Военное дело". По его оценке, для леволиберальных элит Европы Российская Федерация является слишком консервативной, а значит, как бельмо на глазу - точно так же, как ранее для консервативного Запада была бельмом коммунистическая и идеологизированная Россия.Сегодня европейские элиты, как считает Ищенко, озабочены маниакальной идеей сделать так, чтобы "всем было хорошо", но не понимают, каким образом этого можно достичь - как коммунисты в свое время хотели построить коммунизм, но не знали, что это такое."И когда рядом с тобой есть альтернативный пример (Россия - прим. ред.) — это просто раздражает, - подчеркнул политолог. - Для идеологизированных политиков это несет гигантскую опасность".Он отметил, что когда-то советские граждане разочаровались в своем государстве, потому что им было непонятно, почему люди в стране-победительнице живут хуже, чем в проигравших странах. И современные политики Европы, по мнению Ищенко, это хорошо понимают, почему им и не нужна под боком консервативная Россия, в которую уже начинают бежать европейцы."Сегодня мы полностью поменялись местами с Европой, - заявил Ищенко. - Как бы там ни было, но европейцы начинают ощущать, что жить в России комфортнее. Поэтому мы для европейских элит враги и нас надо ликвидировать. Иначе Россия подает плохой пример европейскому населению".
https://1prime.ru/20250414/sanktsii-856668310.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_98:0:1401:977_1920x0_80_0_0_6516b3dc693dd13fc32a4caa769c11d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, россия, экспертное мнение
Политика, ЕВРОПА, РОССИЯ, экспертное мнение
22:31 17.04.2025 (обновлено: 22:40 17.04.2025)
 
"Поменялись местами". Вскрылось, почему Европа жаждет уничтожения России

Политолог Ищенко: РФ подает плохой пример, и поэтому она враг для элит Европы

© fotolia.com / MopicЕвросоюз
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© fotolia.com / Mopic
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Почему русофобская позиция леволиберальных элит толкает страны Европы к войне с Российской Федерацией, детально объяснил политолог Ростислав Ищенко, которого цитирует издание "Военное дело".
По его оценке, для леволиберальных элит Европы Российская Федерация является слишком консервативной, а значит, как бельмо на глазу - точно так же, как ранее для консервативного Запада была бельмом коммунистическая и идеологизированная Россия.
Сегодня европейские элиты, как считает Ищенко, озабочены маниакальной идеей сделать так, чтобы "всем было хорошо", но не понимают, каким образом этого можно достичь - как коммунисты в свое время хотели построить коммунизм, но не знали, что это такое.
"И когда рядом с тобой есть альтернативный пример (Россия - прим. ред.) — это просто раздражает, - подчеркнул политолог. - Для идеологизированных политиков это несет гигантскую опасность".
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Главы МИД ЕС рассмотрят 17-й пакет санкций против России
14 апреля, 16:35
Он отметил, что когда-то советские граждане разочаровались в своем государстве, потому что им было непонятно, почему люди в стране-победительнице живут хуже, чем в проигравших странах. И современные политики Европы, по мнению Ищенко, это хорошо понимают, почему им и не нужна под боком консервативная Россия, в которую уже начинают бежать европейцы.
"Сегодня мы полностью поменялись местами с Европой, - заявил Ищенко. - Как бы там ни было, но европейцы начинают ощущать, что жить в России комфортнее. Поэтому мы для европейских элит враги и нас надо ликвидировать. Иначе Россия подает плохой пример европейскому населению".
 
ПолитикаЕВРОПАРОССИЯэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала