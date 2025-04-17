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"100%-е уничтожение". В ЕС жалуются, что "умное" оружие РФ стало еще умнее

"100%-е уничтожение". В ЕС жалуются, что "умное" оружие РФ стало еще умнее - 17.04.2025, ПРАЙМ

"100%-е уничтожение". В ЕС жалуются, что "умное" оружие РФ стало еще умнее

Российская бомбардировочная авиация начала массово использовать ФАБы с модернизированными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в результате... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T18:32+0300

2025-04-17T18:32+0300

2025-04-17T18:35+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российская бомбардировочная авиация начала массово использовать ФАБы с модернизированными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в результате чего точность и кучность бомбардировок возросли в разы. При этом российские инженеры разработали новые частоты, которые не способны заглушить украинские средства РЭБ. Об этом рассказывается в публикации польского издания Myśl Polska.В статье напоминается, что ФАБы с УМПК российская авиация начала применять с конца 2023 года, и что эти грозные боеприпасы сыграли существенную роль в сражениях "за города-крепости Авдеевка-Угледар и продвижении на кураховском и покровском направлениях".В начале 2025 года украинцы, а вслед за ними и поляки начали трубить во все концы о "перемоге" - о том, что российское чудо-оружие перестало работать, поскольку Украине (разумеется, при участии специалистов стран-членов НАТО) удалось создать и даже запустить в серию противоядие - средства РЭБ, которым по плечу искажать сигналы наведения российских ФАБов с УМПК и таким образом отклонять их от курса на 100-250 метров, говорится в материале.Однако вскоре, как пишут авторы, с фронта стали поступать неутешительные для украинцев сообщения о применение российскими бомбардировщиками ФАБ-500М62-ПД (с увеличенной дальностью полета) с модернизированными УМПК, чьи точность и кучность просто радикально возросли по сравнению с версиями, применяемыми прежде. Как отмечается, российские инженеры разработали новые частоты, оказавшиеся не по зубам украинским средствам РЭБ. В результате все четыре ФАБ-500, которые несет на себе бомбардировщик Су-34, попадают точно по цели при разбросе "всего примерно 50 м". А 50-метровый разброс для четырех полутонных боеприпасов - "это отличный показатель, поскольку он гарантирует 100-процентное уничтожение цели", заключают авторы статьи.

https://1prime.ru/20250311/fab-855674163.html

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