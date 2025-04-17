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"Яндекс Фабрика" запускает линейку мощных ноутбуков Lunnen Outer - 17.04.2025, ПРАЙМ
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"Яндекс Фабрика" запускает линейку мощных ноутбуков Lunnen Outer
"Яндекс Фабрика" запускает линейку мощных ноутбуков Lunnen Outer - 17.04.2025, ПРАЙМ
"Яндекс Фабрика" запускает линейку мощных ноутбуков Lunnen Outer
"Яндекс Фабрика" запускает линейку мощных ноутбуков Lunnen Outer с процессорами Intel Core i5, i7 и AMD Ryzen 7, они подходят для профессиональной работы с... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T05:51+0300
2025-04-17T05:51+0300
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amd
яндекс маркет
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. "Яндекс Фабрика" запускает линейку мощных ноутбуков Lunnen Outer с процессорами Intel Core i5, i7 и AMD Ryzen 7, они подходят для профессиональной работы с графикой и монтажа видео, рассказали РИА Новости в компании. "Яндекс Фабрика" расширила ассортимент ноутбуков Lunnen и выпустила линейку устройств Lunnen Outer. Новые ноутбуки подойдут для работы и творчества: например, монтажа видео или создания графики. ... Ноутбуки Lunnen Outer имеют мощные 45-ваттные процессоры: Intel Core i5 (12-го поколения), Intel Core i7 (13-го поколения) или AMD Ryzen 7 (7000 серии). Устройства также оснащены экраном с разрешением 2560×1600 пикселей, благодаря чему изображение становится в 2 раза четче Full HD", - сказали в компании. Уточняется, что новые ноутбуки оснащены встроенным накопителем (SSD) на 512 ГБ и модулем оперативной памяти DDR4 или DDR5 на 16 ГБ. Аккумулятор рассчитан на 7 часов автономной работы. Устройства будут представлены в металлических корпусах в нескольких цветах - серый, бежевый и синий. Стоимость ноутбуков варьируется от 59 990 до 74 990 рублей в зависимости от модели. "Новую линейку Outer "Фабрика" выпустила, чтобы расширить ассортимент устройств для разных задач, а также удовлетворить запросы покупателей. Так, на "Яндекс Маркете" число заказов ноутбуков выросло в 2024 году в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом", - добавили в компании, напомнив, что "Яндекс Фабрика" уже выпускает линейку ноутбуков Ground, которая подходит для работы и учебы.
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
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технологии, бизнес, москва, amd, яндекс маркет, яндекс.маркет
Технологии, Бизнес, МОСКВА, AMD, Яндекс Маркет, Яндекс.Маркет
05:51 17.04.2025
 
"Яндекс Фабрика" запускает линейку мощных ноутбуков Lunnen Outer

"Яндекс Фабрика" запускает линейку мощных ноутбуков Lunnen Outer

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. "Яндекс Фабрика" запускает линейку мощных ноутбуков Lunnen Outer с процессорами Intel Core i5, i7 и AMD Ryzen 7, они подходят для профессиональной работы с графикой и монтажа видео, рассказали РИА Новости в компании.
"Яндекс Фабрика" расширила ассортимент ноутбуков Lunnen и выпустила линейку устройств Lunnen Outer. Новые ноутбуки подойдут для работы и творчества: например, монтажа видео или создания графики. ... Ноутбуки Lunnen Outer имеют мощные 45-ваттные процессоры: Intel Core i5 (12-го поколения), Intel Core i7 (13-го поколения) или AMD Ryzen 7 (7000 серии). Устройства также оснащены экраном с разрешением 2560×1600 пикселей, благодаря чему изображение становится в 2 раза четче Full HD", - сказали в компании.
Уточняется, что новые ноутбуки оснащены встроенным накопителем (SSD) на 512 ГБ и модулем оперативной памяти DDR4 или DDR5 на 16 ГБ. Аккумулятор рассчитан на 7 часов автономной работы.
Устройства будут представлены в металлических корпусах в нескольких цветах - серый, бежевый и синий. Стоимость ноутбуков варьируется от 59 990 до 74 990 рублей в зависимости от модели.
"Новую линейку Outer "Фабрика" выпустила, чтобы расширить ассортимент устройств для разных задач, а также удовлетворить запросы покупателей. Так, на "Яндекс Маркете" число заказов ноутбуков выросло в 2024 году в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом", - добавили в компании, напомнив, что "Яндекс Фабрика" уже выпускает линейку ноутбуков Ground, которая подходит для работы и учебы.
 
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