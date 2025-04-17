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ФСБ пресекла вывоз радиоэлектронного лома на десять миллионов рублей - 17.04.2025, ПРАЙМ
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ФСБ пресекла вывоз радиоэлектронного лома на десять миллионов рублей
ФСБ пресекла вывоз радиоэлектронного лома на десять миллионов рублей - 17.04.2025, ПРАЙМ
ФСБ пресекла вывоз радиоэлектронного лома на десять миллионов рублей
Силовики пресекли попытку вывезти из Смоленской области радиоэлектронного лома, содержащего драгметаллы на почти 10 миллионов рублей, говорится в сообщении ЦОС... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T10:46+0300
2025-04-17T10:46+0300
россия
литва
фсб
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Силовики пресекли попытку вывезти из Смоленской области радиоэлектронного лома, содержащего драгметаллы на почти 10 миллионов рублей, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ пресечена попытка контрабанды из России радиоэлектронного лома, содержащего драгоценные металлы. В марте 2025 года в Смоленской области при попытке контрабандного вывоза за пределы страны драгоценных металлов в виде лома и отходов задержан имеющий вид на жительство в Литве гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. Отмечается, что из незаконного оборота изъяты драгметаллы на сумму не менее 9,9 миллиона рублей. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов противоправной деятельности.
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россия, литва, фсб
РОССИЯ, ЛИТВА, ФСБ
10:46 17.04.2025
 
ФСБ пресекла вывоз радиоэлектронного лома на десять миллионов рублей

ФСБ пресекла попытку контрабанды радиоэлектронного лома на 10 миллионов рублей

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкБаржа с грузом металлолома
Баржа с грузом металлолома - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Силовики пресекли попытку вывезти из Смоленской области радиоэлектронного лома, содержащего драгметаллы на почти 10 миллионов рублей, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ пресечена попытка контрабанды из России радиоэлектронного лома, содержащего драгоценные металлы. В марте 2025 года в Смоленской области при попытке контрабандного вывоза за пределы страны драгоценных металлов в виде лома и отходов задержан имеющий вид на жительство в Литве гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. Отмечается, что из незаконного оборота изъяты драгметаллы на сумму не менее 9,9 миллиона рублей. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов противоправной деятельности.
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