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РФПИ и суверенный фонд Катара договорились о новой инвестплатформе

РФПИ и суверенный фонд Катара договорились о новой инвестплатформе - 17.04.2025, ПРАЙМ

РФПИ и суверенный фонд Катара договорились о новой инвестплатформе

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Катара Qatar Investment Authority (QIA) намерены расширять сотрудничество в рамках новой... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T16:56+0300

2025-04-17T16:56+0300

2025-04-17T16:56+0300

экономика

россия

катар

ближний восток

кирилл дмитриев

рфпи

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Катара Qatar Investment Authority (QIA) намерены расширять сотрудничество в рамках новой инвестиционной платформы объемом 2 миллиарда долларов, в том числе в проектах в сфере технологий, добычи минералов, сообщила в четверг пресс-служба фонда. "РФПИ и QIA объявляют о расширении партнерства с фокусом на инвестиции в проекты в сфере технологий, здравоохранения, добычи минералов и других секторах, представляющих взаимный интерес, с созданием новой инвестиционной платформы объемом 2 миллиарда долларов (по 1 миллиарду долларов от каждой стороны)", - говорится в сообщении. Соответствующее соглашение было подписано в ходе визита в Россию эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. В пресс-службе фонда также напомнили, что РФПИ и QIA запустили первую совместную инвестиционную платформу с объемом капитала 4 миллиарда долларов в 2014 году. И на сегодняшний день через нее осуществлены инвестиции в различные проекты на территории России, среди которых финансовые и банковские услуги, искусственный интеллект, добыча металлов, логистика, транспорт и многие другие. "Видим значительный потенциал для сотрудничества между нашими суверенными фондами. Данное партнерство откроет новые возможности для российских компаний на рынках Ближнего Востока и поддержит катарский бизнес в выходе на российский рынок, создавая надежный мост для конструктивного взаимодействия", - прокомментировал расширение сотрудничества между фондами глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

https://1prime.ru/20250417/katar-856777289.html

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россия, катар, ближний восток, кирилл дмитриев, рфпи