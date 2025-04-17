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FT: Китай хочет углубить экономические связи с Евросоюзом

FT: Китай хочет углубить экономические связи с Евросоюзом - 17.04.2025, ПРАЙМ

FT: Китай хочет углубить экономические связи с Евросоюзом

Китай хочет углубить экономические связи с Евросоюзом на фоне торговой войны с США, сообщает газета Financial Times. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T08:53+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Китай хочет углубить экономические связи с Евросоюзом на фоне торговой войны с США, сообщает газета Financial Times. "Китайские чиновники и компании стремятся к сближению с ЕС на фоне торговой войны (президента США - ред.) Дональда Трампа", - пишет издание. Отмечается, что Пекин ищет альтернативные рынки из-за высоких американских пошлин и в последние недели отправил делегации в столицы европейских государств для оценки их интереса к инвестициям в Китай. В то же время европейские источники заявили изданию, что правительствам стран ЕС было мало что предложить этим делегациям, поскольку многие компании блока не склонны к инвестициям в Китае. Кроме того, газета отмечает, что в ЕС опасаются стать площадкой для демпинга товаров, которые не были отправлены Китаем в США из-за пошлин. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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китай, сша, москва, дональд трамп, ес, financial times