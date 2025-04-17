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Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно растут

Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно растут - 17.04.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно растут

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут в четверг после выхода итогов переговоров относительно торговли США и Японии,... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T14:28+0300

2025-04-17T14:28+0300

2025-04-17T14:28+0300

экономика

фьючерсы уолл-стрит

рост

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут в четверг после выхода итогов переговоров относительно торговли США и Японии, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,14%, до 39 400 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 увеличивался на 0,68%, до 18 510,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,52%, до 5 333,5 пункта. "Надежды на успешные переговоры по торговле между США и другими странами после первых результатов прогресса в отношениях с Японией являются одним из основных факторов, способствующих росту фьючерсов на американские акции", - цитирует агентство Блумберг главу отдела по стратегиям инвестирования в акции Julius Baer Мэтью Рашетера (Mathieu Racheter). Ранее в четверг президент США Дональд Трамп Трамп заявил, что на встрече в Белом доме с делегацией Японии стороны достигли "большого прогресса" в переговорах о сделке по торговле. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая. До этого Япония подпала под введенные 25% пошлины на сталь и алюминий (с 12 марта) и на автомобили, произведенные не в США (с 3 апреля). В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом.

https://1prime.ru/20250415/uoll-strit-856702602.html

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фьючерсы уолл-стрит, рост