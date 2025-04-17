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Китайский автоконцерн GAC отзывает 17 тысяч автомобилей в России

Китайский автоконцерн GAC отзывает 17 тысяч автомобилей в России - 17.04.2025, ПРАЙМ

Китайский автоконцерн GAC отзывает 17 тысяч автомобилей в России

Официальный представитель китайского производителя автомобилей GAC в России, ООО "ГАК Мотор Рус" отзывает с российского рынка 16,9 тысячи автомобилей GAC GS8... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T17:58+0300

2025-04-17T17:58+0300

2025-04-17T18:18+0300

экономика

gac

отзыв автомобилей

россия

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель китайского производителя автомобилей GAC в России, ООО "ГАК Мотор Рус" отзывает с российского рынка 16,9 тысячи автомобилей GAC GS8 из-за проблем с программным обеспечением двигателя, сообщил Росстандарт."Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки GAC. Программа мероприятий представлена ООО "ГАК Мотор Рус", являющимся официальным представителем изготовителя GAC на российском рынке. Отзыву подлежат 16 944 автомобиля GAC GS8, реализованных в период с 17 июля 2023 года по 24 марта 2025 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что версия программного обеспечения двигателя, используемая для российского рынка, может привести к увеличению вибрации двигателя. Это в свою очередь потенциально может вызвать утечку в соединении насоса высокого давления и топливной трубки высокого давления и, в исключительных случаях - возгорание."На всех транспортных средствах будет выполнено увеличение момента затяжки гайки топливопровода, идущего от насоса высокого давления. Уполномоченные представители изготовителя ООО "ГАК Мотор Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - добавили в Росстандарте.Все работы будут проводиться бесплатно для владельцев.

https://1prime.ru/20250402/otzyv-856329875.html

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gac, отзыв автомобилей, россия