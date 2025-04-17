https://1prime.ru/20250417/gaz-856766390.html

"Ради мира": европейские промышленники умоляют включить "Потоки"

"Ради мира": европейские промышленники умоляют включить "Потоки" - 17.04.2025, ПРАЙМ

"Ради мира": европейские промышленники умоляют включить "Потоки"

Европейский союз продолжает борьбу с поиском альтернативы российскому газу, несмотря на растущие требования промышленности сохранить доступ к дешевой энергии,... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T09:57+0300

2025-04-17T09:57+0300

2025-04-17T09:57+0300

энергетика

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Европейский союз продолжает борьбу с поиском альтернативы российскому газу, несмотря на растущие требования промышленности сохранить доступ к дешевой энергии, говорится в материале агентства РИА Новости.Европейская комиссия (ЕК) отложила представление пакета мер для диверсификации энергетических поставок ЕС до мая. Хотя Германия рассматривает возвращение к российскому газу, возможной альтернативой может быть сделка по "газовому свопу" между Россией и США, при которой газ будет поставляться в Европу как американский продукт."Вполне можно сказать: "Мы не хотели, но нам пришлось. Ради мира", — рассказала в беседе с изданием Euractiv эксперт Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца Сюзанна Нис.Кроме того, восстановление трубопровода "Северный поток" оценивается от 600 миллионов до 1 миллиарда евро и может снизить цены на газ в Европе. Лидеры крупных европейских компаний также поддерживают идею возвращения к российским поставщикам.Отказ от экономических связей с Москвой и переход к зеленой энергетике привели к рецессии в Германии и проблемам в промышленности. Промышленные предприятия, такие как Bosch, вынуждены сокращать рабочие места и закрывать заводы. Профсоюзы планируют бороться, хотя шансы на успех ограничены, заключили в издании.

https://1prime.ru/20250416/gaz-856752596.html

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