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"Ради мира": европейские промышленники умоляют включить "Потоки" - 17.04.2025, ПРАЙМ
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"Ради мира": европейские промышленники умоляют включить "Потоки"
"Ради мира": европейские промышленники умоляют включить "Потоки" - 17.04.2025, ПРАЙМ
"Ради мира": европейские промышленники умоляют включить "Потоки"
Европейский союз продолжает борьбу с поиском альтернативы российскому газу, несмотря на растущие требования промышленности сохранить доступ к дешевой энергии,... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T09:57+0300
2025-04-17T09:57+0300
энергетика
россия
газ
ес
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Европейский союз продолжает борьбу с поиском альтернативы российскому газу, несмотря на растущие требования промышленности сохранить доступ к дешевой энергии, говорится в материале агентства РИА Новости.Европейская комиссия (ЕК) отложила представление пакета мер для диверсификации энергетических поставок ЕС до мая. Хотя Германия рассматривает возвращение к российскому газу, возможной альтернативой может быть сделка по "газовому свопу" между Россией и США, при которой газ будет поставляться в Европу как американский продукт."Вполне можно сказать: "Мы не хотели, но нам пришлось. Ради мира", — рассказала в беседе с изданием Euractiv эксперт Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца Сюзанна Нис.Кроме того, восстановление трубопровода "Северный поток" оценивается от 600 миллионов до 1 миллиарда евро и может снизить цены на газ в Европе. Лидеры крупных европейских компаний также поддерживают идею возвращения к российским поставщикам.Отказ от экономических связей с Москвой и переход к зеленой энергетике привели к рецессии в Германии и проблемам в промышленности. Промышленные предприятия, такие как Bosch, вынуждены сокращать рабочие места и закрывать заводы. Профсоюзы планируют бороться, хотя шансы на успех ограничены, заключили в издании.
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россия, газ, ес
Энергетика, РОССИЯ, Газ, ЕС
09:57 17.04.2025
 
"Ради мира": европейские промышленники умоляют включить "Потоки"

РИА Новости: немецкие промышленники призвали возобновить поставки газа из России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Европейский союз продолжает борьбу с поиском альтернативы российскому газу, несмотря на растущие требования промышленности сохранить доступ к дешевой энергии, говорится в материале агентства РИА Новости.
Европейская комиссия (ЕК) отложила представление пакета мер для диверсификации энергетических поставок ЕС до мая. Хотя Германия рассматривает возвращение к российскому газу, возможной альтернативой может быть сделка по "газовому свопу" между Россией и США, при которой газ будет поставляться в Европу как американский продукт.
"Вполне можно сказать: "Мы не хотели, но нам пришлось. Ради мира", — рассказала в беседе с изданием Euractiv эксперт Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца Сюзанна Нис.
Кроме того, восстановление трубопровода "Северный поток" оценивается от 600 миллионов до 1 миллиарда евро и может снизить цены на газ в Европе. Лидеры крупных европейских компаний также поддерживают идею возвращения к российским поставщикам.
Отказ от экономических связей с Москвой и переход к зеленой энергетике привели к рецессии в Германии и проблемам в промышленности. Промышленные предприятия, такие как Bosch, вынуждены сокращать рабочие места и закрывать заводы. Профсоюзы планируют бороться, хотя шансы на успех ограничены, заключили в издании.
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