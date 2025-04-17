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Цены на газ в Европе сохраняют стабильность

Цены на газ в Европе сохраняют стабильность - 17.04.2025, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе сохраняют стабильность

Биржевые цены на газ в Европе в четверг стабильны, находясь ниже 420 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T15:26+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг стабильны, находясь ниже 420 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 417,4 доллара за тысячу кубометров (+0,5%). А по состоянию на 15.04 мск их стоимость составляет 416,5 доллара (+0,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 415,1 доллара за тысячу кубометров. При этом ещё в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. В ближайшее время газ в Европе может торговаться в диапазоне 380–420 долларов за тысячу кубометров, сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Котировки опустились после февральского максимума в основном благодаря снижению политической "премии за риск", добавил он. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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