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ГП поддержит идею об обмене данных по переводам на счетах мигрантов - 17.04.2025, ПРАЙМ
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ГП поддержит идею об обмене данных по переводам на счетах мигрантов
ГП поддержит идею об обмене данных по переводам на счетах мигрантов - 17.04.2025, ПРАЙМ
ГП поддержит идею об обмене данных по переводам на счетах мигрантов
Генеральная прокуратура РФ готова поддержать инициативу об обмене данными о переводах на счетах нерезидентов и мигрантов, сообщил начальник отдела... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T11:48+0300
2025-04-17T11:48+0300
россия
общество
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ готова поддержать инициативу об обмене данными о переводах на счетах нерезидентов и мигрантов, сообщил начальник отдела ведомственного управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Андрей Баукин. "Первую инициативу… которую можно поддержать – про обмен данными между банками и органами, осуществляющими учет граждан, в том числе нерезидентов. У нас сейчас можно спокойно прийти с пластиковой картой, открыть счет, вывести деньги. У нас нет у банков такого доступа, очень важно было бы организовать такой обмен данными, чтобы мы могли понимать, кто этим средства выводит. Потому что там прямо автобусами привозят иногда мигрантов. Они сами не понимают, может быть, до конца своих действий", - сказал Баукин на круглом столе в Совете Федерации по теме "Укрепление национальной и международной финансовой безопасности".
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россия, общество
РОССИЯ, Общество
11:48 17.04.2025
 
ГП поддержит идею об обмене данных по переводам на счетах мигрантов

Генпрокуратура поддержит идею об обмене данных по переводам на счетах мигрантов

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ готова поддержать инициативу об обмене данными о переводах на счетах нерезидентов и мигрантов, сообщил начальник отдела ведомственного управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Андрей Баукин.
"Первую инициативу… которую можно поддержать – про обмен данными между банками и органами, осуществляющими учет граждан, в том числе нерезидентов. У нас сейчас можно спокойно прийти с пластиковой картой, открыть счет, вывести деньги. У нас нет у банков такого доступа, очень важно было бы организовать такой обмен данными, чтобы мы могли понимать, кто этим средства выводит. Потому что там прямо автобусами привозят иногда мигрантов. Они сами не понимают, может быть, до конца своих действий", - сказал Баукин на круглом столе в Совете Федерации по теме "Укрепление национальной и международной финансовой безопасности".
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