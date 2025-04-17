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В Европе снизился темп закачки газа в подземные хранилища

В Европе снизился темп закачки газа в подземные хранилища - 17.04.2025, ПРАЙМ

В Европе снизился темп закачки газа в подземные хранилища

Среднесуточный темп закачки в европейские подземные хранилища газа (ПХГ) в первой половине апреля оказался почти вдвое ниже, чем в тот же период прошлого года,... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T13:21+0300

2025-04-17T13:21+0300

2025-04-17T13:21+0300

энергетика

газ

европа

газпром

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Среднесуточный темп закачки в европейские подземные хранилища газа (ПХГ) в первой половине апреля оказался почти вдвое ниже, чем в тот же период прошлого года, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Среднесуточный темп закачки в хранилища Европы с 1 по 15 апреля текущего года составил 0,11 процентного пункта (п.п.), тогда как в тот же период прошлого года он был выше в 1,9 раза – 0,21 п.п. Апрельский темп текущего года самый низкий с 2022 года – показатели за аналогичный период составили 0,33 п.п. и 0,13 п.п. в 2023 году и в 2022 году соответственно. При этом в 2021 году Европа, потеряв почти месяц сезона закачки газа в хранилища, продолжала отбор до середины апреля из-за похолодания. Именно той весной на фоне холодной погоды и низких запасов в хранилищах в Европе начался самый устойчивый за всю историю существования газовых хабов в регионе – с 1996 года – рост биржевых цен на газ. Среднесуточный темп отбора газа в текущем сезоне – 390,3 миллиона кубометров по состоянию на 31 марта – стал вторым максимальным за историю наблюдений, отмечал "Газпром". Он уступает только показателю сезона 2017-2018 года, когда в Европу пришли аномальные морозы. Однако в этот раз европейские страны с климатическими вызовами не сталкивались. Отбор газа из европейских ПХГ этой зимой рекордно превысил летний объем закачки. Учитывая сокращение надежных источников поставок газа, наполнить хранилища этим летом и основательно подготовиться к зиме будет сложно, предупреждал "Газпром". Сейчас в европейских хранилищах около 36,1 миллиарда кубометров газа. Это на 26,2 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году, на 20,3 миллиарда – чем в позапрошлом году.

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газ, европа, газпром