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В США признали Google монополистом в сфере интернет-рекламы - 17.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250417/google-856793063.html
В США признали Google монополистом в сфере интернет-рекламы
В США признали Google монополистом в сфере интернет-рекламы - 17.04.2025, ПРАЙМ
В США признали Google монополистом в сфере интернет-рекламы
Суд в США признал, что подходы Google к распространению рекламы нарушают антимонопольное законодательство, говорится в решении инстанции. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T18:48+0300
2025-04-17T18:48+0300
экономика
сша
суд
google
монополия
интернет
реклама
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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Суд в США признал, что подходы Google к распространению рекламы нарушают антимонопольное законодательство, говорится в решении инстанции. "Истец доказал, что Google осознанно был вовлечен в серию актов, подрывающих конкуренцию, чтобы заполучить монополию на рынке рекламных серверов и бирж обмена для показа рекламы в сети", - говорится в опубликованном решении. Там говорится, что более чем за 10 лет Google установил и защищал свою монопольную власть в рекламной сфере и ограничивал конкурентов. Заявителем по иску выступало правительство США. Суд дал сторонам время на формулирование позиции о дальнейших действиях после признания интернет-гиганта монополистом.
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сша, суд, google, монополия, интернет, реклама
Экономика, США, суд, Google, монополия, интернет, реклама
18:48 17.04.2025
 
В США признали Google монополистом в сфере интернет-рекламы

Суд: Google признан в США монополистом в сфере интернет-рекламы

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Суд в США признал, что подходы Google к распространению рекламы нарушают антимонопольное законодательство, говорится в решении инстанции.
"Истец доказал, что Google осознанно был вовлечен в серию актов, подрывающих конкуренцию, чтобы заполучить монополию на рынке рекламных серверов и бирж обмена для показа рекламы в сети", - говорится в опубликованном решении.
Там говорится, что более чем за 10 лет Google установил и защищал свою монопольную власть в рекламной сфере и ограничивал конкурентов.
Суд, правосудие
Суд отказал структурам Google в отмене запрета на разбирательства в США
11 апреля, 16:16
Заявителем по иску выступало правительство США. Суд дал сторонам время на формулирование позиции о дальнейших действиях после признания интернет-гиганта монополистом.
 
ЭкономикаСШАсудGoogleмонополияинтернетреклама
 
 
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