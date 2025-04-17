https://1prime.ru/20250417/google-856793063.html

В США признали Google монополистом в сфере интернет-рекламы

В США признали Google монополистом в сфере интернет-рекламы - 17.04.2025, ПРАЙМ

В США признали Google монополистом в сфере интернет-рекламы

Суд в США признал, что подходы Google к распространению рекламы нарушают антимонопольное законодательство, говорится в решении инстанции. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T18:48+0300

2025-04-17T18:48+0300

2025-04-17T18:48+0300

экономика

сша

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монополия

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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Суд в США признал, что подходы Google к распространению рекламы нарушают антимонопольное законодательство, говорится в решении инстанции. "Истец доказал, что Google осознанно был вовлечен в серию актов, подрывающих конкуренцию, чтобы заполучить монополию на рынке рекламных серверов и бирж обмена для показа рекламы в сети", - говорится в опубликованном решении. Там говорится, что более чем за 10 лет Google установил и защищал свою монопольную власть в рекламной сфере и ограничивал конкурентов. Заявителем по иску выступало правительство США. Суд дал сторонам время на формулирование позиции о дальнейших действиях после признания интернет-гиганта монополистом.

https://1prime.ru/20250411/sud-856602452.html

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сша, суд, google, монополия, интернет, реклама