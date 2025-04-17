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В Госдуму внесут проект о едином порядке избрания глав муниципалитетов

В Госдуму внесут проект о едином порядке избрания глав муниципалитетов - 17.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесут проект о едином порядке избрания глав муниципалитетов

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в палату парламента законопроекты, которым планируется установить единый порядок избрания... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T04:20+0300

2025-04-17T04:20+0300

2025-04-17T04:20+0300

россия

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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в палату парламента законопроекты, которым планируется установить единый порядок избрания глав муниципалитетов – голосованием граждан России, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как рассказали агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. "Проектом федерального закона вносятся изменения в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", направленные на установление единой процедуры избрания глав муниципальных образований исключительно на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, законопроектом депутаты думской фракции СРЗП планируют вернуть россиянам право выбирать глав муниципалитетов. По словам Миронова, в большинстве городов сегодня применяется конкурсная модель, когда депутаты выбирают кандидатов, отобранных специальной комиссией, и при этом она уже дает "сбои". "Мы предлагаем вернуть единственный способ избрания – муниципальные выборы, а в небольших образованиях – народный сход. В любом случае это волеизъявление граждан. Тех самых, на которых мэрам и предстоит работать. Таким подходом мы восстановим доверие людей к системе выборов и самоуправления. А самое главное – сохраним прямой диалог, живую связь между населением и ближайшим к нему уровнем власти", - заключил Миронов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , сергей миронов, госдума