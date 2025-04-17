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Госдума планирует принять поправки об ответственности для "дропперов" - 17.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Госдума планирует принять поправки об ответственности для "дропперов"
Госдума планирует принять поправки об ответственности для "дропперов" - 17.04.2025, ПРАЙМ
Госдума планирует принять поправки об ответственности для "дропперов"
Поправки об уголовной ответственности для "дропперов" - подставных лиц, используемых при обналичивании украденных денег, - Госдума планирует принять до... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T10:02+0300
2025-04-17T10:02+0300
экономика
финансы
общество
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Поправки об уголовной ответственности для "дропперов" - подставных лиц, используемых при обналичивании украденных денег, - Госдума планирует принять до окончания весенней сессии, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Постараемся выйти на принятие поправок в Уголовный кодекс об ответственности для дропперов до конца сессии", - сказал журналистам Володин. По его мнению, "те, кто участвует в таких преступных схемах, должны понимать, что наказание будет жестким". Председатель Госдумы отметил, что для вывода похищенных денежных средств часто привлекают подростков. "Мошенники предлагают несовершеннолетним несколько тысяч рублей за проведение операции по их банковским картам, прогоняя через эти счета миллионы, похищенные у людей. Важно понимать, что это противоправные действия", - сказал Володин. Также "родители должны знать о выданных их детям платежных картах и контролировать движение средств по счетам несовершеннолетних", считает председатель Госдумы. Ранее Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции совместно с комитетом по госстроительству и законодательству подготовить соответствующие изменения в законодательство. Комплексный подход к законодательному регулированию вопросов противодействия кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников, позволит эффективно защитить граждан и их средства, отметил Володин.
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финансы, общество , вячеслав володин, госдума
Экономика, Финансы, Общество , Вячеслав Володин, Госдума
10:02 17.04.2025
 
Госдума планирует принять поправки об ответственности для "дропперов"

Госдума планирует принять поправки об уголовной ответственности для "дропперов"

Дума
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Поправки об уголовной ответственности для "дропперов" - подставных лиц, используемых при обналичивании украденных денег, - Госдума планирует принять до окончания весенней сессии, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Постараемся выйти на принятие поправок в Уголовный кодекс об ответственности для дропперов до конца сессии", - сказал журналистам Володин. По его мнению, "те, кто участвует в таких преступных схемах, должны понимать, что наказание будет жестким".
Председатель Госдумы отметил, что для вывода похищенных денежных средств часто привлекают подростков. "Мошенники предлагают несовершеннолетним несколько тысяч рублей за проведение операции по их банковским картам, прогоняя через эти счета миллионы, похищенные у людей. Важно понимать, что это противоправные действия", - сказал Володин.
Также "родители должны знать о выданных их детям платежных картах и контролировать движение средств по счетам несовершеннолетних", считает председатель Госдумы.
Ранее Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции совместно с комитетом по госстроительству и законодательству подготовить соответствующие изменения в законодательство. Комплексный подход к законодательному регулированию вопросов противодействия кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников, позволит эффективно защитить граждан и их средства, отметил Володин.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
ЦБ сообщил об успехах банков в выявлении дропперов
28 марта, 18:40
 
ЭкономикаФинансыОбществоВячеслав ВолодинГосдума
 
 
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