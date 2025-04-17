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Узбекистан может оценить возможности доступа к системе госзакупок в России - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Узбекистан может оценить возможности доступа к системе госзакупок в России
Узбекистан может оценить возможности доступа к системе госзакупок в России - 17.04.2025, ПРАЙМ
Узбекистан может оценить возможности доступа к системе госзакупок в России
Предприятия из Узбекистана могут оценить возможности доступа к системе госзакупок в России в рамках всероссийского форума-выставки по данной тематике в... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T09:44+0300
2025-04-17T09:44+0300
экономика
россия
узбекистан
санкт-петербург
китай
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ТАШКЕНТ, 17 апр – ПРАЙМ. Предприятия из Узбекистана могут оценить возможности доступа к системе госзакупок в России в рамках всероссийского форума-выставки по данной тематике в Санкт-Петербурге 23-25 апреля, сообщает пресс-служба ассоциации "Узэлтехпром". "С 23 по 25 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) пройдет XX Всероссийский форум-выставка "Государственный заказ". На мероприятии будут представлены товары из Узбекистана, а также продукция ведущих российских и зарубежных производителей", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ассоциации. В мероприятии примут участие более 400 компаний из России и зарубежных стран в сфере машиностроения, переработки металлов, горной промышленности, радиотехники, информационных технологий, робототехники. "Для узбекских компаний участие в выставке открывает несколько ключевых возможностей: доступ к системе государственных закупок России, увеличение объемов экспорта, установление прямых контактов с крупными розничными сетями, а также создание основ для долгосрочных промышленно-торговых коопераций", - отмечается в сообщении. На форуме ожидаются международные делегации из Китая, Индии, Турции, Индонезии, ОАЭ, а также стран Африки и Латинской Америки, добавили в ассоциации.
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россия, узбекистан, санкт-петербург, китай
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КИТАЙ
09:44 17.04.2025
 
Узбекистан может оценить возможности доступа к системе госзакупок в России

"Узэлтехпром": Узбекистан может оценить возможности доступа к госзакупкам в РФ

" Флаг Узбекистана
 Флаг Узбекистана
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ТАШКЕНТ, 17 апр – ПРАЙМ. Предприятия из Узбекистана могут оценить возможности доступа к системе госзакупок в России в рамках всероссийского форума-выставки по данной тематике в Санкт-Петербурге 23-25 апреля, сообщает пресс-служба ассоциации "Узэлтехпром".
"С 23 по 25 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) пройдет XX Всероссийский форум-выставка "Государственный заказ". На мероприятии будут представлены товары из Узбекистана, а также продукция ведущих российских и зарубежных производителей", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ассоциации.
В мероприятии примут участие более 400 компаний из России и зарубежных стран в сфере машиностроения, переработки металлов, горной промышленности, радиотехники, информационных технологий, робототехники.
"Для узбекских компаний участие в выставке открывает несколько ключевых возможностей: доступ к системе государственных закупок России, увеличение объемов экспорта, установление прямых контактов с крупными розничными сетями, а также создание основ для долгосрочных промышленно-торговых коопераций", - отмечается в сообщении.
На форуме ожидаются международные делегации из Китая, Индии, Турции, Индонезии, ОАЭ, а также стран Африки и Латинской Америки, добавили в ассоциации.
Лимоны - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
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09:11
 
ЭкономикаРОССИЯУЗБЕКИСТАНСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКИТАЙ
 
 
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