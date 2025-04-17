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Паромная переправа Холмск - Ванино работает в штатном режиме

Паромная переправа Холмск - Ванино работает в штатном режиме - 17.04.2025, ПРАЙМ

Паромная переправа Холмск - Ванино работает в штатном режиме

Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) с утра четверга работает в штатном режиме после приостановки по метеоусловиям, информирует... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T04:17+0300

2025-04-17T04:17+0300

2025-04-17T04:17+0300

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 апр - ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) с утра четверга работает в штатном режиме после приостановки по метеоусловиям, информирует региональный главк МЧС России. "В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе паромная переправа Ванино - Холмск открыта", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Морское сообщение Сахалина с материком было приостановлено из-за шторма в Татарском проливе. Метеорологи прогнозировали начало движения паромов из порта Ванино на остров утром 17 апреля.

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татарский пролив

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бизнес, россия, сахалин, татарский пролив, южно-сахалинск, порт ванино, мчс