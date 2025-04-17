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Иена снижается к доллару после переговоров США и Японии - 17.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250417/iena-856764359.html
Иена снижается к доллару после переговоров США и Японии
Иена снижается к доллару после переговоров США и Японии - 17.04.2025, ПРАЙМ
Иена снижается к доллару после переговоров США и Японии
Курс доллара растет к иене в четверг утром после состоявшихся переговоров по торговой политике между США и Японией, свидетельствуют данные торгов. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T09:03+0300
2025-04-17T09:04+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс доллара растет к иене в четверг утром после состоявшихся переговоров по торговой политике между США и Японией, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.47 мск курс доллара к иене увеличивался до 142,8 иены с уровня прошлого закрытия в 141,91 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время снижался до 1,1345 доллара с 1,1398 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,46%, до 99,73 пункта. В четверг премьер Японии Сигэру Исиба назвал состоявшиеся в США переговоры двух стран по поводу пошлин "конструктивными и откровенными", но выразил мнение, что дальнейшие обсуждения не будут простыми. Премьер вновь подчеркнул, что по результатам министерских переговоров он сам намерен направиться в США "в наиболее подходящее время" и лично встретиться с президентом США Дональдом Трампом. США и Япония провели переговоры относительно пошлин с целью достижения соглашения как можно скорее, но не обсуждали валютные вопросы, приводит комментарии главного японского переговорщика Рёсэя Акадзавы (Ryosei Akazawa) агентство Блумберг. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
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рынки, торги, сша, япония, москва, дональд трамп
Экономика, Рынки, Торги, США, ЯПОНИЯ, МОСКВА, Дональд Трамп
09:03 17.04.2025 (обновлено: 09:04 17.04.2025)
 
Иена снижается к доллару после переговоров США и Японии

Доллар дорожает к иене на переговорах между США и Японией по пошлинам

© fotolia.com / torsakarin%Иена
%Иена - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© fotolia.com / torsakarin
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс доллара растет к иене в четверг утром после состоявшихся переговоров по торговой политике между США и Японией, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.47 мск курс доллара к иене увеличивался до 142,8 иены с уровня прошлого закрытия в 141,91 иены за доллар.
Курс евро к доллару в то же время снижался до 1,1345 доллара с 1,1398 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,46%, до 99,73 пункта.
В четверг премьер Японии Сигэру Исиба назвал состоявшиеся в США переговоры двух стран по поводу пошлин "конструктивными и откровенными", но выразил мнение, что дальнейшие обсуждения не будут простыми. Премьер вновь подчеркнул, что по результатам министерских переговоров он сам намерен направиться в США "в наиболее подходящее время" и лично встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
США и Япония провели переговоры относительно пошлин с целью достижения соглашения как можно скорее, но не обсуждали валютные вопросы, приводит комментарии главного японского переговорщика Рёсэя Акадзавы (Ryosei Akazawa) агентство Блумберг.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
Доллар дешевеет после выхода макростатистики США
Вчера, 17:55
 
ЭкономикаРынкиТоргиСШАЯПОНИЯМОСКВАДональд Трамп
 
 
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