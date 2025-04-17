Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
IKEA зарегистрировала товарный знак в России, следует из база Роспатента - 17.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250417/ikea-856791562.html
IKEA зарегистрировала товарный знак в России, следует из база Роспатента
IKEA зарегистрировала товарный знак в России, следует из база Роспатента - 17.04.2025, ПРАЙМ
IKEA зарегистрировала товарный знак в России, следует из база Роспатента
Ушедшая из России компания IKEA зарегистрировала свой товарный знак в стране, следует из электронной базы Роспатента. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T18:07+0300
2025-04-17T18:08+0300
экономика
ikea
товарный знак
регистрация
https://cdnn.1prime.ru/img/83743/10/837431020_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_647ea5fcfc8f862bb87eed7292f5faad.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Ушедшая из России компания IKEA зарегистрировала свой товарный знак в стране, следует из электронной базы Роспатента. Компания подала заявку в ведомство в июле 2023 года, 17 апреля 2025 года Роспатент принял решение о регистрации товарного знака IKEA. Датой истечения срока действия исключительного права значится 28 июля 2033 года. Согласно базе ведомства, в качестве правообладателя указан "Интер ИКЕА Системс Б.В." IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2022 года остановила продажи в России. К осени 2023 года компания продала свои российские фабрики, торговые центры "Мега" выкупил Газпромбанк, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет".
https://1prime.ru/20250402/fabrika-856313949.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83743/10/837431020_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_818431d4feb4f816a8fdf73126c72267.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ikea, товарный знак, регистрация
Экономика, IKEA, товарный знак, регистрация
18:07 17.04.2025 (обновлено: 18:08 17.04.2025)
 
IKEA зарегистрировала товарный знак в России, следует из база Роспатента

База Роспатента: ушедшая из России IKEA зарегистрировала товарный знак в стране

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкIKEA приостанавливает деятельность в России
IKEA приостанавливает деятельность в России - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Ушедшая из России компания IKEA зарегистрировала свой товарный знак в стране, следует из электронной базы Роспатента.
Компания подала заявку в ведомство в июле 2023 года, 17 апреля 2025 года Роспатент принял решение о регистрации товарного знака IKEA. Датой истечения срока действия исключительного права значится 28 июля 2033 года.
Согласно базе ведомства, в качестве правообладателя указан "Интер ИКЕА Системс Б.В."
Флажки с логотипом в магазине IKEA - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
Бывшая фабрика IKEA в Ленобласти нарастила выпуск продукции
2 апреля, 13:44
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2022 года остановила продажи в России. К осени 2023 года компания продала свои российские фабрики, торговые центры "Мега" выкупил Газпромбанк, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет".
 
ЭкономикаIKEAтоварный знакрегистрация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала