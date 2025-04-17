https://1prime.ru/20250417/ikea-856791562.html
IKEA зарегистрировала товарный знак в России, следует из база Роспатента
IKEA зарегистрировала товарный знак в России, следует из база Роспатента - 17.04.2025, ПРАЙМ
IKEA зарегистрировала товарный знак в России, следует из база Роспатента
Ушедшая из России компания IKEA зарегистрировала свой товарный знак в стране, следует из электронной базы Роспатента. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T18:07+0300
2025-04-17T18:07+0300
2025-04-17T18:08+0300
экономика
ikea
товарный знак
регистрация
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Ушедшая из России компания IKEA зарегистрировала свой товарный знак в стране, следует из электронной базы Роспатента. Компания подала заявку в ведомство в июле 2023 года, 17 апреля 2025 года Роспатент принял решение о регистрации товарного знака IKEA. Датой истечения срока действия исключительного права значится 28 июля 2033 года. Согласно базе ведомства, в качестве правообладателя указан "Интер ИКЕА Системс Б.В." IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2022 года остановила продажи в России. К осени 2023 года компания продала свои российские фабрики, торговые центры "Мега" выкупил Газпромбанк, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет".
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ikea, товарный знак, регистрация
Экономика, IKEA, товарный знак, регистрация
IKEA зарегистрировала товарный знак в России, следует из база Роспатента
База Роспатента: ушедшая из России IKEA зарегистрировала товарный знак в стране
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Ушедшая из России компания IKEA зарегистрировала свой товарный знак в стране, следует из электронной базы Роспатента.
Компания подала заявку в ведомство в июле 2023 года, 17 апреля 2025 года Роспатент принял решение о регистрации товарного знака IKEA. Датой истечения срока действия исключительного права значится 28 июля 2033 года.
Согласно базе ведомства, в качестве правообладателя указан "Интер ИКЕА Системс Б.В."
Бывшая фабрика IKEA в Ленобласти нарастила выпуск продукции
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2022 года остановила продажи в России. К осени 2023 года компания продала свои российские фабрики, торговые центры "Мега" выкупил Газпромбанк, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет".