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Фондовые индексы Европы преимущественно снизились
Фондовые индексы Европы преимущественно снизились - 17.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы преимущественно снизились
Основные фондовые индексы Европы завершили четверг преимущественно в минусе после публикации решений Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T20:00+0300
2025-04-17T20:00+0300
2025-04-17T20:00+0300
экономика
фондовые индексы европы
снижение
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили четверг преимущественно в минусе после публикации решений Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 символически вырос - до 8 275,66 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,6%, до 7 285,86 пункта, немецкий DAX - на 0,49%, до 21 205,86 пункта. По итогам прошедшего заседания ЕЦБ ожидаемо понизил ставку рефинансирования до 2,4% с 2,65% годовых. Регулятор отмечает, что процесс замедления инфляции "идет полным ходом". Экономика еврозоны наращивает устойчивость к глобальным потрясениям, добавил ЕЦБ. Трейдеры также обратили внимание на корпоративные новости. По итогам квартала Hermes, французская компания, занимающаяся продажей предметов роскоши, получила выручку в размере 4,1 миллиарда евро, что оказалось ниже ожиданий аналитиков. Акции компании подешевели на 3,2%.
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фондовые индексы европы, снижение
Экономика, фондовые индексы Европы, снижение
Фондовые индексы Европы преимущественно снизились
Фондовые индексы Европы в основном снизились после выхода итогов заседания ЕЦБ
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили четверг преимущественно в минусе после публикации решений Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 символически вырос - до 8 275,66 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,6%, до 7 285,86 пункта, немецкий DAX - на 0,49%, до 21 205,86 пункта.
По итогам прошедшего заседания ЕЦБ ожидаемо понизил ставку рефинансирования до 2,4% с 2,65% годовых. Регулятор отмечает, что процесс замедления инфляции "идет полным ходом". Экономика еврозоны наращивает устойчивость к глобальным потрясениям, добавил ЕЦБ.
Фондовые индексы Европы показали рост
Трейдеры также обратили внимание на корпоративные новости. По итогам квартала Hermes, французская компания, занимающаяся продажей предметов роскоши, получила выручку в размере 4,1 миллиарда евро, что оказалось ниже ожиданий аналитиков. Акции компании подешевели на 3,2%.