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Индия поддержит свои компании в освоении американского рынка - 17.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Индия поддержит свои компании в освоении американского рынка
Индия поддержит свои компании в освоении американского рынка - 17.04.2025, ПРАЙМ
Индия поддержит свои компании в освоении американского рынка
Индия в рамках готовящегося с США торгового соглашения будет поддерживать свои компании в их освоении американского рынка, а также выявляет и привлекает к... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T07:58+0300
2025-04-17T07:58+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр – ПРАЙМ. Индия в рамках готовящегося с США торгового соглашения будет поддерживать свои компании в их освоении американского рынка, а также выявляет и привлекает к сотрудничеству американские компании, которые хотят перенести свое производство из Китая, сообщил осведомленный источник изданию Economic Times. "Индия быстро выявляет и привлекает к сотрудничеству американские компании, которые хотят перенести свое производство из Китая, чтобы извлечь выгоду из ожидаемой перестройки глобальной цепочки поставок в таких секторах, как электроника, игрушки и фармацевтика, в условиях обостряющейся китайско-американской тарифной войны. Правительство также стремится поддержать индийские корпорации в их активном освоении американского рынка и недавно провело встречу с представителями отрасли для изучения стратегий", - сообщил источник издания. Собеседники издания отметили, что эти шаги предпринимаются в преддверии виртуальных переговоров по двустороннему торговому соглашению между Нью-Дели и Вашингтоном, которые, как ожидается, начнутся на этой неделе. "Правительство определило 10-12 секторов, таких как электроника, фармацевтика, химикаты, автомобили, игрушки, кондиционеры, бытовая техника и так далее, где Индия может иметь конкурентное преимущество, и этим секторам будет оказана поддержка", - сказал собеседник издания, отметив, что правительство Индии "ясно дало понять, что предпочтение будет отдаваться совместным предприятиям и соглашениям о передаче технологий, поскольку в стране необходимо развивать экосистему". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Как сообщил в начале марта официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, Индия рассчитывает уладить с США вопрос с тарифами в рамках будущего торгового соглашения, о разработке которого лидеры двух стран заявили во время визита индийского премьера Нарендры Моди в Соединенные Штаты в феврале. Обе страны поставили перед собой цель завершить первую фазу соглашения к осени (сентябрь-октябрь) этого года с целью более чем удвоить двусторонний товарооборот до 500 миллиардов долларов к 2030 году с нынешних 191 миллиарда долларов.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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мировая экономика, бизнес, китай, индия, сша, дональд трамп, нарендра моди, мид
Мировая экономика, Экономика, Бизнес, КИТАЙ, ИНДИЯ, США, Дональд Трамп, Нарендра Моди, МИД
07:58 17.04.2025
 
Индия поддержит свои компании в освоении американского рынка

Economic Times: Индия будет поддерживать свои компании в освоении рынка США

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр – ПРАЙМ. Индия в рамках готовящегося с США торгового соглашения будет поддерживать свои компании в их освоении американского рынка, а также выявляет и привлекает к сотрудничеству американские компании, которые хотят перенести свое производство из Китая, сообщил осведомленный источник изданию Economic Times.
"Индия быстро выявляет и привлекает к сотрудничеству американские компании, которые хотят перенести свое производство из Китая, чтобы извлечь выгоду из ожидаемой перестройки глобальной цепочки поставок в таких секторах, как электроника, игрушки и фармацевтика, в условиях обостряющейся китайско-американской тарифной войны. Правительство также стремится поддержать индийские корпорации в их активном освоении американского рынка и недавно провело встречу с представителями отрасли для изучения стратегий", - сообщил источник издания.
Собеседники издания отметили, что эти шаги предпринимаются в преддверии виртуальных переговоров по двустороннему торговому соглашению между Нью-Дели и Вашингтоном, которые, как ожидается, начнутся на этой неделе.
"Правительство определило 10-12 секторов, таких как электроника, фармацевтика, химикаты, автомобили, игрушки, кондиционеры, бытовая техника и так далее, где Индия может иметь конкурентное преимущество, и этим секторам будет оказана поддержка", - сказал собеседник издания, отметив, что правительство Индии "ясно дало понять, что предпочтение будет отдаваться совместным предприятиям и соглашениям о передаче технологий, поскольку в стране необходимо развивать экосистему".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Как сообщил в начале марта официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, Индия рассчитывает уладить с США вопрос с тарифами в рамках будущего торгового соглашения, о разработке которого лидеры двух стран заявили во время визита индийского премьера Нарендры Моди в Соединенные Штаты в феврале.
Обе страны поставили перед собой цель завершить первую фазу соглашения к осени (сентябрь-октябрь) этого года с целью более чем удвоить двусторонний товарооборот до 500 миллиардов долларов к 2030 году с нынешних 191 миллиарда долларов.
 
ЭкономикаМировая экономикаБизнесКИТАЙИНДИЯСШАДональд ТрампНарендра МодиМИД
 
 
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