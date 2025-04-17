https://1prime.ru/20250417/inflyatsiya-856791197.html
У россиян повысились инфляционные ожидания, сообщил ЦБ РФ
У россиян повысились инфляционные ожидания, сообщил ЦБ РФ - 17.04.2025, ПРАЙМ
У россиян повысились инфляционные ожидания, сообщил ЦБ РФ
Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,1% в апреле с 12,9% в марте, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T17:50+0300
2025-04-17T17:50+0300
2025-04-17T17:51+0300
экономика
россияне
инфляционные ожидания
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,1% в апреле с 12,9% в марте, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. Ранее - с декабря 2023 года по апрель 2024 года - инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти и в январе 2025 года дошли до уровня 14%. В феврале этого года инфляционные ожидания россиян снизились на 0,3 процентного пункта, в марте еще на 0,8 процентного пункта. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 14 апреля составила 10,38% в годовом выражении после 10,28% неделей ранее.
https://1prime.ru/20250416/inflyatsiya-856751431.html
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россияне, инфляционные ожидания
Экономика, россияне, инфляционные ожидания
У россиян повысились инфляционные ожидания, сообщил ЦБ РФ
ЦБ РФ: инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,1%
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,1% в апреле с 12,9% в марте, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России.
Ранее - с декабря 2023 года по апрель 2024 года - инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти и в январе 2025 года дошли до уровня 14%.
В феврале этого года инфляционные ожидания россиян снизились на 0,3 процентного пункта, в марте еще на 0,8 процентного пункта.
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные об инфляции в России
По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 14 апреля составила 10,38% в годовом выражении после 10,28% неделей ранее.