Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У россиян повысились инфляционные ожидания, сообщил ЦБ РФ - 17.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250417/inflyatsiya-856791197.html
У россиян повысились инфляционные ожидания, сообщил ЦБ РФ
У россиян повысились инфляционные ожидания, сообщил ЦБ РФ - 17.04.2025, ПРАЙМ
У россиян повысились инфляционные ожидания, сообщил ЦБ РФ
Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,1% в апреле с 12,9% в марте, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T17:50+0300
2025-04-17T17:51+0300
экономика
россияне
инфляционные ожидания
https://cdnn.1prime.ru/img/83497/23/834972340_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_a94542c02b3ab95af26d907fd98cd09a.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,1% в апреле с 12,9% в марте, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. Ранее - с декабря 2023 года по апрель 2024 года - инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти и в январе 2025 года дошли до уровня 14%. В феврале этого года инфляционные ожидания россиян снизились на 0,3 процентного пункта, в марте еще на 0,8 процентного пункта. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 14 апреля составила 10,38% в годовом выражении после 10,28% неделей ранее.
https://1prime.ru/20250416/inflyatsiya-856751431.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83497/23/834972340_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_785f26fdf77217e94733bb9ac1530031.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россияне, инфляционные ожидания
Экономика, россияне, инфляционные ожидания
17:50 17.04.2025 (обновлено: 17:51 17.04.2025)
 
У россиян повысились инфляционные ожидания, сообщил ЦБ РФ

ЦБ РФ: инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,1%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты
Монеты - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,1% в апреле с 12,9% в марте, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России.
Ранее - с декабря 2023 года по апрель 2024 года - инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти и в январе 2025 года дошли до уровня 14%.
В феврале этого года инфляционные ожидания россиян снизились на 0,3 процентного пункта, в марте еще на 0,8 процентного пункта.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные об инфляции в России
Вчера, 19:03
По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 14 апреля составила 10,38% в годовом выражении после 10,28% неделей ранее.
 
Экономикароссиянеинфляционные ожидания
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала