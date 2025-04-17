https://1prime.ru/20250417/inflyatsiya-856791197.html

У россиян повысились инфляционные ожидания, сообщил ЦБ РФ

У россиян повысились инфляционные ожидания, сообщил ЦБ РФ - 17.04.2025, ПРАЙМ

У россиян повысились инфляционные ожидания, сообщил ЦБ РФ

Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,1% в апреле с 12,9% в марте, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T17:50+0300

2025-04-17T17:50+0300

2025-04-17T17:51+0300

экономика

россияне

инфляционные ожидания

https://cdnn.1prime.ru/img/83497/23/834972340_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_a94542c02b3ab95af26d907fd98cd09a.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,1% в апреле с 12,9% в марте, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. Ранее - с декабря 2023 года по апрель 2024 года - инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти и в январе 2025 года дошли до уровня 14%. В феврале этого года инфляционные ожидания россиян снизились на 0,3 процентного пункта, в марте еще на 0,8 процентного пункта. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 14 апреля составила 10,38% в годовом выражении после 10,28% неделей ранее.

https://1prime.ru/20250416/inflyatsiya-856751431.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россияне, инфляционные ожидания