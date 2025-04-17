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Россия и Катар подписали соглашение о создании инвестплатформы на $2 млрд - 17.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250417/investitsii-856790055.html
Россия и Катар подписали соглашение о создании инвестплатформы на $2 млрд
Россия и Катар подписали соглашение о создании инвестплатформы на $2 млрд - 17.04.2025, ПРАЙМ
Россия и Катар подписали соглашение о создании инвестплатформы на $2 млрд
Россия и Катар подписали соглашение о создании новой инвестиционной платформы на сумму в два миллиарда долларов. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T17:13+0300
2025-04-17T17:19+0300
экономика
россия
соглашение
инвестиции
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Россия и Катар подписали соглашение о создании новой инвестиционной платформы на сумму в два миллиарда долларов. "Специальный представитель президента РФ (Владимира Путина - ред.) по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор российского фонда прямых инвестиций Кирилл Александрович Дмитриев и исполнительный директор катарского инвестиционного агентства Мухаммед Сейф Ас-Сувейди подписали соглашение о партнерстве с суверенным фондом государства Катар о создании новой российско-катарской платформы размером два миллиарда долларов", - было заявлено в ходе церемонии обмена документами.Также страны подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки."Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко и министр общего здравоохранения государства Катар Мансур Бен Ибрагим Аль-Махмуд подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством государства Катар о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки", - сказал ведущий.Вместе с тем министр финансов РФ Антон Силуанов и министр финансов Катара Али бен Ахмед Аль Кувари подписали меморандум о взаимопонимании по развитию системы управления государственными финансами между минфинами двух государств.Еще один подписанный сторонами документ - меморандум о взаимопонимании между министерством спорта РФ и министерством спорта и молодежной политики Катара в области физической культуры и спорта.
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россия, соглашение, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, соглашение, инвестиции
17:13 17.04.2025 (обновлено: 17:19 17.04.2025)
 
Россия и Катар подписали соглашение о создании инвестплатформы на $2 млрд

РФ и Катар подписали соглашение о создании инвестиционной платформы на $2 млрд

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанк доллары США
 доллары США - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Россия и Катар подписали соглашение о создании новой инвестиционной платформы на сумму в два миллиарда долларов.
"Специальный представитель президента РФ (Владимира Путина - ред.) по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор российского фонда прямых инвестиций Кирилл Александрович Дмитриев и исполнительный директор катарского инвестиционного агентства Мухаммед Сейф Ас-Сувейди подписали соглашение о партнерстве с суверенным фондом государства Катар о создании новой российско-катарской платформы размером два миллиарда долларов", - было заявлено в ходе церемонии обмена документами.
Также страны подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки.
"Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко и министр общего здравоохранения государства Катар Мансур Бен Ибрагим Аль-Махмуд подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством государства Катар о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки", - сказал ведущий.
Вместе с тем министр финансов РФ Антон Силуанов и министр финансов Катара Али бен Ахмед Аль Кувари подписали меморандум о взаимопонимании по развитию системы управления государственными финансами между минфинами двух государств.
Еще один подписанный сторонами документ - меморандум о взаимопонимании между министерством спорта РФ и министерством спорта и молодежной политики Катара в области физической культуры и спорта.
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
Инвестиции Катара в Россию превысили 13 миллиардов долларов
12:41
 
ЭкономикаРОССИЯсоглашениеинвестиции
 
 
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