https://1prime.ru/20250417/investitsii-856790055.html

Россия и Катар подписали соглашение о создании инвестплатформы на $2 млрд

Россия и Катар подписали соглашение о создании инвестплатформы на $2 млрд - 17.04.2025, ПРАЙМ

Россия и Катар подписали соглашение о создании инвестплатформы на $2 млрд

Россия и Катар подписали соглашение о создании новой инвестиционной платформы на сумму в два миллиарда долларов. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T17:13+0300

2025-04-17T17:13+0300

2025-04-17T17:19+0300

экономика

россия

соглашение

инвестиции

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Россия и Катар подписали соглашение о создании новой инвестиционной платформы на сумму в два миллиарда долларов. "Специальный представитель президента РФ (Владимира Путина - ред.) по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор российского фонда прямых инвестиций Кирилл Александрович Дмитриев и исполнительный директор катарского инвестиционного агентства Мухаммед Сейф Ас-Сувейди подписали соглашение о партнерстве с суверенным фондом государства Катар о создании новой российско-катарской платформы размером два миллиарда долларов", - было заявлено в ходе церемонии обмена документами.Также страны подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки."Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко и министр общего здравоохранения государства Катар Мансур Бен Ибрагим Аль-Махмуд подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством государства Катар о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки", - сказал ведущий.Вместе с тем министр финансов РФ Антон Силуанов и министр финансов Катара Али бен Ахмед Аль Кувари подписали меморандум о взаимопонимании по развитию системы управления государственными финансами между минфинами двух государств.Еще один подписанный сторонами документ - меморандум о взаимопонимании между министерством спорта РФ и министерством спорта и молодежной политики Катара в области физической культуры и спорта.

https://1prime.ru/20250417/katar-856774093.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, соглашение, инвестиции