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Япония заявила протест России из-за "северных территорий"

Япония заявила протест России из-за "северных территорий" - 17.04.2025, ПРАЙМ

Япония заявила протест России из-за "северных территорий"

Япония заявила протест России из-за якобы имевшей место временной приостановки права на проход иностранных судов в районе "северных территорий", как в Японии... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T06:21+0300

2025-04-17T06:21+0300

2025-04-17T06:21+0300

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ТОКИО, 17 апр - ПРАЙМ. Япония заявила протест России из-за якобы имевшей место временной приостановки права на проход иностранных судов в районе "северных территорий", как в Японии называют южнокурильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. "Российское ведомство, отвечающее за водные пути, 16 апреля предупредило, что с 16 часов по японскому времени (10.00 мск) 16 апреля до 00.00 часов 1 мая в водном пространстве, включающем территориальные воды нашей страны в районе четырех северных островов, временно приостанавливает право на проход иностранных военных кораблей и иностранных судов. В связи с этим 16 апреля по дипломатическим каналам российской стороне был передан протест, так как временная приостановка права на проход иностранных военных кораблей и иностранных судов в водном пространстве, включающем территориальные воды нашей страны в районе четырех северных островов, противоречит позиции нашей страны по четырем северным островам и является неприемлемой", - сказал Хаяси. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, то это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

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