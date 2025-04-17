https://1prime.ru/20250417/karasin-856777920.html

Карасин рассказал о ходе контактов России и США

Карасин рассказал о ходе контактов России и США - 17.04.2025, ПРАЙМ

Карасин рассказал о ходе контактов России и США

Контакты Москвы и Вашингтона на разных уровнях продолжаются, происходит обмен мнениями, стороны понимают позицию друг друга. Об этом в беседе с агентством РИА... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T13:47+0300

2025-04-17T13:47+0300

2025-04-17T13:47+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр – ПРАЙМ. Контакты Москвы и Вашингтона на разных уровнях продолжаются, происходит обмен мнениями, стороны понимают позицию друг друга. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Контакты продолжаются на разных уровнях, они могут состояться в течение ближайших дней, могут состояться через несколько месяцев. Самое главное, что процесс контактов идет. Мы понимаем позицию другой стороны, они знают нас и понимают нашу позицию, я надеюсь. Но вот обмен мнениями пошел. Самое важное - это начало. Конец должен быть общим достижением", - подчеркнул сенатор.По словам Карасина, процесс не будет простым, и надеяться на то, что все вопросы и проблемы решается "в момент", не стоит. Кроме того, на вопрос агентства о том, планируются ли новые переговоры с его участием, Карасин ответил, что пока ничего сказать не может.

https://1prime.ru/20250417/dialog-856775304.html

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россия, общество , сша, совет федерации