https://1prime.ru/20250417/karasin-856777920.html
Карасин рассказал о ходе контактов России и США
Карасин рассказал о ходе контактов России и США - 17.04.2025, ПРАЙМ
Карасин рассказал о ходе контактов России и США
Контакты Москвы и Вашингтона на разных уровнях продолжаются, происходит обмен мнениями, стороны понимают позицию друг друга. Об этом в беседе с агентством РИА... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T13:47+0300
2025-04-17T13:47+0300
2025-04-17T13:47+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр – ПРАЙМ. Контакты Москвы и Вашингтона на разных уровнях продолжаются, происходит обмен мнениями, стороны понимают позицию друг друга. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Контакты продолжаются на разных уровнях, они могут состояться в течение ближайших дней, могут состояться через несколько месяцев. Самое главное, что процесс контактов идет. Мы понимаем позицию другой стороны, они знают нас и понимают нашу позицию, я надеюсь. Но вот обмен мнениями пошел. Самое важное - это начало. Конец должен быть общим достижением", - подчеркнул сенатор.По словам Карасина, процесс не будет простым, и надеяться на то, что все вопросы и проблемы решается "в момент", не стоит. Кроме того, на вопрос агентства о том, планируются ли новые переговоры с его участием, Карасин ответил, что пока ничего сказать не может.
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Политика, РОССИЯ, Общество , США, Совет Федерации
Карасин рассказал о ходе контактов России и США
Сенатор Карасин: контакты России и США на разных уровнях продолжаются
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр – ПРАЙМ. Контакты Москвы и Вашингтона на разных уровнях продолжаются, происходит обмен мнениями, стороны понимают позицию друг друга. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Контакты продолжаются на разных уровнях, они могут состояться в течение ближайших дней, могут состояться через несколько месяцев. Самое главное, что процесс контактов идет. Мы понимаем позицию другой стороны, они знают нас и понимают нашу позицию, я надеюсь. Но вот обмен мнениями пошел. Самое важное - это начало. Конец должен быть общим достижением", - подчеркнул сенатор.
По словам Карасина, процесс не будет простым, и надеяться на то, что все вопросы и проблемы решается "в момент", не стоит.
Кроме того, на вопрос агентства о том, планируются ли новые переговоры с его участием, Карасин ответил, что пока ничего сказать не может.
Карасин допустил диалог России и США по контролю над вооружениями