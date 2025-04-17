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Эмир Катара прибыл в Россию с официальным визитом
Эмир Катара прибыл в Россию с официальным визитом - 17.04.2025, ПРАЙМ
Эмир Катара прибыл в Россию с официальным визитом
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, начинающий свой официальный визит в Россию, прибыл в московский аэропорт "Внуково 2", передает корреспондент РИА Новости. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T12:17+0300
2025-04-17T12:17+0300
2025-04-17T12:17+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, начинающий свой официальный визит в Россию, прибыл в московский аэропорт "Внуково 2", передает корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в четверг в Москве пройдут переговоры эмира Катара и президента России Владимира Путина в рамках официального визита монарха в Россию. По сообщению пресс-службы, в планах обсуждение актуальных вопросов взаимодействия двух стран в разных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также ряд ключевых тем международной повестки. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, лидеры обсудят в том числе украинскую и ближневосточную проблематики.
https://1prime.ru/20250416/peregovory-856741466.html
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россия, катар, владимир путин
Политика, РОССИЯ, КАТАР, Владимир Путин
Эмир Катара прибыл в Россию с официальным визитом
Эмир Катара прибыл в Москву, где проведет встречу с Путиным
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, начинающий свой официальный визит в Россию, прибыл в московский аэропорт "Внуково 2", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в четверг в Москве пройдут переговоры эмира Катара и президента России Владимира Путина в рамках официального визита монарха в Россию. По сообщению пресс-службы, в планах обсуждение актуальных вопросов взаимодействия двух стран в разных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также ряд ключевых тем международной повестки. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, лидеры обсудят в том числе украинскую и ближневосточную проблематики.
Путин проведет переговоры с эмиром Катара 17 апреля, сообщили в Кремле