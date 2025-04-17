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Инвестиции Катара в Россию превысили 13 миллиардов долларов - 17.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250417/katar-856774093.html
Инвестиции Катара в Россию превысили 13 миллиардов долларов
Инвестиции Катара в Россию превысили 13 миллиардов долларов - 17.04.2025, ПРАЙМ
Инвестиции Катара в Россию превысили 13 миллиардов долларов
Инвестиционное управление Катара (суверенный фонд) вложил в экономику России более 13 миллиардов долларов, основные инвестиции приходятся на компанию... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T12:41+0300
2025-04-17T12:41+0300
экономика
бизнес
россия
катар
санкт-петербург
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ДОХА, 17 апр - ПРАЙМ. Инвестиционное управление Катара (суверенный фонд) вложил в экономику России более 13 миллиардов долларов, основные инвестиции приходятся на компанию "Роснефть", а также аэропорты "Пулково" и "Внуково", сообщил катарскому агентству новостей QNA посол Катара в России Ахмед бен Насер Аль Тани. "Более 13 миллиардов долларов составляет объем инвестиций Инвестиционного управления Катара в России, в том числе 18,9% - это вложения в компанию "Роснефть", 24,99% - в проект скоростной автомобильной дороги в Санкт-Петербурге, 25% - в аэропорт "Пулково" и столько же процентов - доля инвестиций Катара в аэропорту "Внуково", - рассказал посол по случаю визита в РФ эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Кроме того, по словам посла, стоимость проектов, осуществляемых совместно Инвестиционным управлением Катара и Российским фондом прямых инвестиций, достигла одного миллиарда долларов, а в эмирате в настоящее время работают 108 российских компаний, при этом шесть из них на 100% принадлежат российским гражданам. Как сообщило QNA, эмир страны отправился утром в четверг в Россию с официальным визитом, во время которого собирается обсудить развитие сотрудничества между двумя странами в различных областях.
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бизнес, россия, катар, санкт-петербург
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КАТАР, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12:41 17.04.2025
 
Инвестиции Катара в Россию превысили 13 миллиардов долларов

Посол Катара: суверенный фонд вложил в экономику России более $13 млрд

© Фото : Unsplash/KennyВид на Доху, Катар
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© Фото : Unsplash/Kenny
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ДОХА, 17 апр - ПРАЙМ. Инвестиционное управление Катара (суверенный фонд) вложил в экономику России более 13 миллиардов долларов, основные инвестиции приходятся на компанию "Роснефть", а также аэропорты "Пулково" и "Внуково", сообщил катарскому агентству новостей QNA посол Катара в России Ахмед бен Насер Аль Тани.
"Более 13 миллиардов долларов составляет объем инвестиций Инвестиционного управления Катара в России, в том числе 18,9% - это вложения в компанию "Роснефть", 24,99% - в проект скоростной автомобильной дороги в Санкт-Петербурге, 25% - в аэропорт "Пулково" и столько же процентов - доля инвестиций Катара в аэропорту "Внуково", - рассказал посол по случаю визита в РФ эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.
Кроме того, по словам посла, стоимость проектов, осуществляемых совместно Инвестиционным управлением Катара и Российским фондом прямых инвестиций, достигла одного миллиарда долларов, а в эмирате в настоящее время работают 108 российских компаний, при этом шесть из них на 100% принадлежат российским гражданам.
Как сообщило QNA, эмир страны отправился утром в четверг в Россию с официальным визитом, во время которого собирается обсудить развитие сотрудничества между двумя странами в различных областях.
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй.
Эмир Катара прибыл в Россию с официальным визитом
12:17
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКАТАРСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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