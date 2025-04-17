https://1prime.ru/20250417/katar-856777289.html

Катарский бизнес ожидает практические меры в сотрудничестве с Россией

Катарский бизнес ожидает практические меры в сотрудничестве с Россией - 17.04.2025, ПРАЙМ

Катарский бизнес ожидает практические меры в сотрудничестве с Россией

Катарское деловое сообщество рассчитывает на принятие практических мер для укрепления партнерских отношений в бизнесе с Россией во время визита в РФ эмира... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T13:37+0300

2025-04-17T13:37+0300

2025-04-17T13:37+0300

экономика

россия

катар

москва

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849748921_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4eaa2cbd03b986c9106dfbaec7c3000b.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Катарское деловое сообщество рассчитывает на принятие практических мер для укрепления партнерских отношений в бизнесе с Россией во время визита в РФ эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, заявил РИА Новости председатель Катарско-российского делового совета и член торгово-промышленной палаты Катара Али аль-Миснад на полях Российско-катарского делового форума в Москве. "Торгово-экономические отношения между Россией и Катаром, конечно, примечательны и значительно окрепли за последние несколько лет. Однако мы стремимся к дальнейшему увеличению показателей торгового оборота, поэтому во время этого визита мы рассчитываем на принятие более практических мер по увеличению объема торгового обмена и партнерских отношений между государственным и частным секторами обеих стран", - сказал аль-Миснад. Аль-Миснад считает, что экономики Катара и России "в некоторой степени схожи", поскольку обе страны в значительной степени зависят от нефтегазовой отрасли. Он выразил надежду, что формулы совместного сотрудничества, аналогичные сотрудничеству в нефтегазовой сфере, будут найдены двумя странами и в других областях. В четверг в российской столице стартовал Российско-катарский деловой форум, в котором приняли участие официальные лица, бизнесмены и видные деятели обеих стран. Форум проводится одновременно с визитом эмира Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Москву. Во время пятого заседания российско-катарской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, который прошел в Дохе 16 марта, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров выразил готовность России расширять сотрудничество с Катаром по ряду направлений, включая сельское хозяйство, фармацевтику и логистику. Мантуров также подчеркнул, что Россия рассматривает Катар как перспективного партнера в транспортном коридоре "север-юг", учитывая его удобное географическое положение.

https://1prime.ru/20250417/peskov-856774260.html

катар

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, катар, москва, бизнес