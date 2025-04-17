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Катарский бизнес ожидает практические меры в сотрудничестве с Россией - 17.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Катарский бизнес ожидает практические меры в сотрудничестве с Россией
Катарский бизнес ожидает практические меры в сотрудничестве с Россией - 17.04.2025, ПРАЙМ
Катарский бизнес ожидает практические меры в сотрудничестве с Россией
Катарское деловое сообщество рассчитывает на принятие практических мер для укрепления партнерских отношений в бизнесе с Россией во время визита в РФ эмира... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T13:37+0300
2025-04-17T13:37+0300
экономика
россия
катар
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бизнес
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Катарское деловое сообщество рассчитывает на принятие практических мер для укрепления партнерских отношений в бизнесе с Россией во время визита в РФ эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, заявил РИА Новости председатель Катарско-российского делового совета и член торгово-промышленной палаты Катара Али аль-Миснад на полях Российско-катарского делового форума в Москве. "Торгово-экономические отношения между Россией и Катаром, конечно, примечательны и значительно окрепли за последние несколько лет. Однако мы стремимся к дальнейшему увеличению показателей торгового оборота, поэтому во время этого визита мы рассчитываем на принятие более практических мер по увеличению объема торгового обмена и партнерских отношений между государственным и частным секторами обеих стран", - сказал аль-Миснад. Аль-Миснад считает, что экономики Катара и России "в некоторой степени схожи", поскольку обе страны в значительной степени зависят от нефтегазовой отрасли. Он выразил надежду, что формулы совместного сотрудничества, аналогичные сотрудничеству в нефтегазовой сфере, будут найдены двумя странами и в других областях. В четверг в российской столице стартовал Российско-катарский деловой форум, в котором приняли участие официальные лица, бизнесмены и видные деятели обеих стран. Форум проводится одновременно с визитом эмира Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Москву. Во время пятого заседания российско-катарской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, который прошел в Дохе 16 марта, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров выразил готовность России расширять сотрудничество с Катаром по ряду направлений, включая сельское хозяйство, фармацевтику и логистику. Мантуров также подчеркнул, что Россия рассматривает Катар как перспективного партнера в транспортном коридоре "север-юг", учитывая его удобное географическое положение.
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россия, катар, москва, бизнес
Экономика, РОССИЯ, КАТАР, МОСКВА, Бизнес
13:37 17.04.2025
 
Катарский бизнес ожидает практические меры в сотрудничестве с Россией

Аль-Миснад: Катар надеется на укрепление партнерских отношений с Россией

© Фото : Unsplash/Lucca BelliboniВид на Доху, Катар
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© Фото : Unsplash/Lucca Belliboni
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Катарское деловое сообщество рассчитывает на принятие практических мер для укрепления партнерских отношений в бизнесе с Россией во время визита в РФ эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, заявил РИА Новости председатель Катарско-российского делового совета и член торгово-промышленной палаты Катара Али аль-Миснад на полях Российско-катарского делового форума в Москве.
"Торгово-экономические отношения между Россией и Катаром, конечно, примечательны и значительно окрепли за последние несколько лет. Однако мы стремимся к дальнейшему увеличению показателей торгового оборота, поэтому во время этого визита мы рассчитываем на принятие более практических мер по увеличению объема торгового обмена и партнерских отношений между государственным и частным секторами обеих стран", - сказал аль-Миснад.
Аль-Миснад считает, что экономики Катара и России "в некоторой степени схожи", поскольку обе страны в значительной степени зависят от нефтегазовой отрасли. Он выразил надежду, что формулы совместного сотрудничества, аналогичные сотрудничеству в нефтегазовой сфере, будут найдены двумя странами и в других областях.
В четверг в российской столице стартовал Российско-катарский деловой форум, в котором приняли участие официальные лица, бизнесмены и видные деятели обеих стран. Форум проводится одновременно с визитом эмира Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Москву.
Во время пятого заседания российско-катарской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, который прошел в Дохе 16 марта, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров выразил готовность России расширять сотрудничество с Катаром по ряду направлений, включая сельское хозяйство, фармацевтику и логистику. Мантуров также подчеркнул, что Россия рассматривает Катар как перспективного партнера в транспортном коридоре "север-юг", учитывая его удобное географическое положение.
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