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Назван самый дешевый растворимый кофе среди стран G20

Назван самый дешевый растворимый кофе среди стран G20 - 17.04.2025, ПРАЙМ

Назван самый дешевый растворимый кофе среди стран G20

Самым доступным с точки зрения цены растворимый кофе среди государств "Большой двадцатки" будет в Японии - в стране Восходящего солнца 100 грамм напитка... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T05:17+0300

2025-04-17T05:17+0300

2025-04-17T05:17+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Самым доступным с точки зрения цены растворимый кофе среди государств "Большой двадцатки" будет в Японии - в стране Восходящего солнца 100 грамм напитка популярного бренда обойдутся в 173 рубля, а Россия по его дешевизне занимает девятое место среди крупнейших экономик, подсчитало РИА Новости, изучив цены в местных розничных магазинах. В среднем указанный объем обойдется среди государств G20 в 504 рубля. В половине из проанализированных стран получится уложиться даже в меньшую сумму: кофеманам в Саудовской Аравии придется раскошелиться на 232 рубля, в Индонезии - на 279 рублей, в Мексике - на 285 рублей, во Франции - на 329 рублей, в Бразилии - на 360 рублей, в ЮАР - на 416 рублей, в Индии - на 433 рубля, в России - на 440 рублей, в Великобритании - на 457 рублей. В оставшейся половине изученных стран стоимость бодрящих растворимых зерен уже превышает средний показатель. В Канаде и Австралии, правда, он не сильно выше психологической отметки: 100 грамм обойдутся там в 505 и 508 рублей соответственно. Любителям кофе в Германии нужно быть готовыми выложить 536 рублей, в Италии - 580 рублей, в США - 618 рублей, в Южной Корее - 630 рублей, в Китае - 662 рубля, в Турции - 699 рублей. А вот аргентинцам кофеин уже существенно бьет по кошельку - 1385 рублей за обозначенную порцию. Для сравнения, в Казахстане нужно будет потратить 454 рубля, а в Армении - 602 рубля. По прогнозу промышленного эксперта Леонида Хазанова, цены растворимого кофе еще не достигли своего потолка. "Растворимый кофе более распространен, чем молотый, хотя содержание кофеина в нем меньше. Цены на него в 2025 году могут подняться, если возникнут трудности со сбором урожая кофе в Бразилии или иной стране, например, из-за заморозков. Но вряд ли рост будет выше 5-10%", - спрогнозировал он для РИА Новости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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