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В России вырос рынок морской перевалки контейнеров
В России вырос рынок морской перевалки контейнеров - 17.04.2025, ПРАЙМ
В России вырос рынок морской перевалки контейнеров
Российский рынок морской перевалки контейнеров по итогам первого квартала текущего года вырос на 2,5% в годовом выражении, сообщили в компании "Глобал Портс". | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T14:49+0300
2025-04-17T14:49+0300
2025-04-17T14:49+0300
экономика
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Российский рынок морской перевалки контейнеров по итогам первого квартала текущего года вырос на 2,5% в годовом выражении, сообщили в компании "Глобал Портс". "В первом квартале 2025 года российский рынок морской перевалки контейнеров вырос на 2,5% г/г. Совокупный контейнерооборот российских портов составил 1 376 тысяч TEU против 1 343 тысяч TEU в первом квартале 2024 года. Одновременно с ростом контейнерного рынка продолжилось перераспределение спроса на морскую перевалку контейнеров в пользу Балтийского бассейна (+12,7% г/г), в то время как перевалка в Дальневосточном бассейне сократилась на 6,6% г/г", - говорится в сообщении. В компании отметили, что консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов "Глобал Портс" за первые три месяца текущего года вырос на 2,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 304 тысячи TEU. Консолидированный морской грузооборот неконтейнерных грузов незначительно уменьшился в первом квартале 2025 года - на 3,2% в годовом выражении, до 1,7 миллиона тонн.
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россия, контейнеры, перевалка, рынок
Экономика, РОССИЯ, Контейнеры, перевалка, Рынок
В России вырос рынок морской перевалки контейнеров
Глобал Портс: Рынок морской перевалки контейнеров в РФ в I квартале вырос на 2,5%
МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Российский рынок морской перевалки контейнеров по итогам первого квартала текущего года вырос на 2,5% в годовом выражении, сообщили в компании "Глобал Портс".
"В первом квартале 2025 года российский рынок морской перевалки контейнеров вырос на 2,5% г/г. Совокупный контейнерооборот российских портов составил 1 376 тысяч TEU против 1 343 тысяч TEU в первом квартале 2024 года. Одновременно с ростом контейнерного рынка продолжилось перераспределение спроса на морскую перевалку контейнеров в пользу Балтийского бассейна (+12,7% г/г), в то время как перевалка в Дальневосточном бассейне сократилась на 6,6% г/г", - говорится в сообщении.
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В компании отметили, что консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов "Глобал Портс" за первые три месяца текущего года вырос на 2,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 304 тысячи TEU. Консолидированный морской грузооборот неконтейнерных грузов незначительно уменьшился в первом квартале 2025 года - на 3,2% в годовом выражении, до 1,7 миллиона тонн.