https://1prime.ru/20250417/litva-856780870.html

В Литве аннулируют ВНЖ россиян за поездки в РФ и Белоруссию

В Литве аннулируют ВНЖ россиян за поездки в РФ и Белоруссию - 17.04.2025, ПРАЙМ

В Литве аннулируют ВНЖ россиян за поездки в РФ и Белоруссию

Парламент Литвы на заседании в четверг продлил до мая 2026 года национальные санкции против граждан России и Белоруссии, ужесточив их положением об... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T14:40+0300

2025-04-17T14:40+0300

2025-04-17T14:40+0300

политика

литва

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Парламент Литвы на заседании в четверг продлил до мая 2026 года национальные санкции против граждан России и Белоруссии, ужесточив их положением об аннулировании вида на жительство (ВНЖ) для россиян, если они более одного раза за последние три месяца посещали Россию или Белоруссию, сообщила пресс-служба сейма. Парламент утвердил продление ограничений на выдачу шенгенских виз и ВНЖ для граждан России и Белоруссии еще на один год, до 2 мая 2026 года, законопроект поддержали 115 депутатов, один парламентарий воздержался. "Закон дополнен положением о том, что ВНЖ, выданный гражданину России в Литве, будет аннулирован, если будет установлено, что он или она совершали поездки в Россию или Белоруссию более одного раза в течение последних трех календарных месяцев", - сообщила пресс-служба. Отмечается, что ужесточение не распространяется на тех, кто посещал Россию и Белоруссию "по объективным причинам, не зависящим от гражданина РФ", и на работников фирм, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки в страны ЕС и из них, в том числе, транзитом через Литву. Парламент Литвы в апреле 2024 года не одобрил предложение аннулировать гражданам России и Белоруссии разрешение на временное пребывание в стране, если они более одного раза выезжают домой, или разрешить им одну поездку раз в три месяца, при этом белорусам запретили подавать заявления на литовскую визу, наряду с россиянами. Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября 2022 года договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура. Исключения были сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов. Ранее экс-глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предлагал впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает Крым российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы".

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литва, законопроект, россияне, внж