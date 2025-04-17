https://1prime.ru/20250417/lvova-belova-856761314.html

Львова-Белова поддержала тестирование для детей мигрантов по русскому языку

Львова-Белова поддержала тестирование для детей мигрантов по русскому языку - 17.04.2025, ПРАЙМ

Львова-Белова поддержала тестирование для детей мигрантов по русскому языку

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила РИА Новости, что поддерживает проведение тестирования для детей мигрантов по... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T07:30+0300

2025-04-17T07:30+0300

2025-04-17T07:30+0300

общество

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мария львова-белова

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила РИА Новости, что поддерживает проведение тестирования для детей мигрантов по русскому языку, однако важно его правильно организовать. Она отметила, что иногда до 70% учеников в классе - дети, плохо говорящие по-русски. Из-за этого 30% русских детей не могут получать должные знания, у них нет возможности вовремя проходить программу. "Мы абсолютно открыты для людей, приезжающих к нам в страну, в том случае, если они с уважением относятся к нашим традициям, нашей культуре, нашему языку. Однозначно я поддерживаю проведение тестирования. Очень важно, единственное, чтобы мы сейчас организовали это всё правильно: кто будет этим заниматься, на базе чего это все будет проводиться, станет ли это дополнительной нагрузкой на наших учителей", - сказала Львова-Белова. Детский омбудсмен отметила, что русский язык детям мигрантов должен преподаваться как иностранный, а для этого нужны соответствующие педагоги. Дети мигрантов с 1 апреля начинают сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы РФ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , бизнес, рф, мария львова-белова, владимир путин