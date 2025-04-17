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Львова-Белова поддержала тестирование для детей мигрантов по русскому языку - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Львова-Белова поддержала тестирование для детей мигрантов по русскому языку
Львова-Белова поддержала тестирование для детей мигрантов по русскому языку - 17.04.2025, ПРАЙМ
Львова-Белова поддержала тестирование для детей мигрантов по русскому языку
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила РИА Новости, что поддерживает проведение тестирования для детей мигрантов по... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T07:30+0300
2025-04-17T07:30+0300
общество
бизнес
экономика
рф
мария львова-белова
владимир путин
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила РИА Новости, что поддерживает проведение тестирования для детей мигрантов по русскому языку, однако важно его правильно организовать. Она отметила, что иногда до 70% учеников в классе - дети, плохо говорящие по-русски. Из-за этого 30% русских детей не могут получать должные знания, у них нет возможности вовремя проходить программу. "Мы абсолютно открыты для людей, приезжающих к нам в страну, в том случае, если они с уважением относятся к нашим традициям, нашей культуре, нашему языку. Однозначно я поддерживаю проведение тестирования. Очень важно, единственное, чтобы мы сейчас организовали это всё правильно: кто будет этим заниматься, на базе чего это все будет проводиться, станет ли это дополнительной нагрузкой на наших учителей", - сказала Львова-Белова. Детский омбудсмен отметила, что русский язык детям мигрантов должен преподаваться как иностранный, а для этого нужны соответствующие педагоги. Дети мигрантов с 1 апреля начинают сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы РФ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
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общество , бизнес, рф, мария львова-белова, владимир путин
Общество , Бизнес, Экономика, РФ, Мария Львова-Белова, Владимир Путин
07:30 17.04.2025
 
Львова-Белова поддержала тестирование для детей мигрантов по русскому языку

Львова-Белова поддержала проведение тестирования для детей мигрантов по русскому языку

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила РИА Новости, что поддерживает проведение тестирования для детей мигрантов по русскому языку, однако важно его правильно организовать.
Она отметила, что иногда до 70% учеников в классе - дети, плохо говорящие по-русски. Из-за этого 30% русских детей не могут получать должные знания, у них нет возможности вовремя проходить программу.
"Мы абсолютно открыты для людей, приезжающих к нам в страну, в том случае, если они с уважением относятся к нашим традициям, нашей культуре, нашему языку. Однозначно я поддерживаю проведение тестирования. Очень важно, единственное, чтобы мы сейчас организовали это всё правильно: кто будет этим заниматься, на базе чего это все будет проводиться, станет ли это дополнительной нагрузкой на наших учителей", - сказала Львова-Белова.
Детский омбудсмен отметила, что русский язык детям мигрантов должен преподаваться как иностранный, а для этого нужны соответствующие педагоги.
Дети мигрантов с 1 апреля начинают сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы РФ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
 
ЭкономикаОбществоБизнесРФМария Львова-БеловаВладимир Путин
 
 
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