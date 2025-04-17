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Медь дешевеет на фоне укрепления доллара - 17.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Медь дешевеет на фоне укрепления доллара
Медь дешевеет на фоне укрепления доллара - 17.04.2025, ПРАЙМ
Медь дешевеет на фоне укрепления доллара
Стоимость меди в четверг снижается на 1,5% на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T09:15+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг снижается на 1,5% на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.09 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,5% - до 4,615 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,47%, до 99,75 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, включая медь, менее доступными для покупки в другой валюте, что снижает спрос. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,43% - до 9 203,5 доллара, алюминия - на 0,29%, до 2 382 долларов, цинка - опустилась на 1,26%, до 2 582 долларов.
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рынки, торги, москва, сша, comex
Экономика, Рынки, Торги, МОСКВА, США, Comex
09:15 17.04.2025
 
Медь дешевеет на фоне укрепления доллара

Медь дешевеет на 1,5% на фоне роста курса доллара

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг снижается на 1,5% на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.09 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,5% - до 4,615 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,47%, до 99,75 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, включая медь, менее доступными для покупки в другой валюте, что снижает спрос.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,43% - до 9 203,5 доллара, алюминия - на 0,29%, до 2 382 долларов, цинка - опустилась на 1,26%, до 2 582 долларов.
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Цена на медь опускается более чем на 1%
Вчера, 08:51
 
ЭкономикаРынкиТоргиМОСКВАСШАComex
 
 
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