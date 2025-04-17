https://1prime.ru/20250417/merts-856796973.html
В Германии призвали остановить Мерца
В Германии призвали остановить Мерца - 17.04.2025, ПРАЙМ
В Германии призвали остановить Мерца
Поставки Киеву немецких ракет Taurus приведут к войне с Россией, заявила внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость"... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T21:11+0300
2025-04-17T21:11+0300
2025-04-17T21:11+0300
политика
германия
фридрих мерц
taurus
украина
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg
БЕРЛИН, 17 апр - ПРАЙМ. Поставки Киеву немецких ракет Taurus приведут к войне с Россией, заявила внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен, призвав остановить лидера блока ХДС/ХСС и вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, допустившего поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. "Мерц рискует развязать войну с Россией своими поставками Taurus. Это ничто иное, и тут не помогут никакие увиливания. Тот, кто думает, что можно тушить огонь бензином, подвергает опасности только нашу страну и наш народ. Остановите Мерца!" - написала Дагделен в своем аккаунте в соцсети Х. Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
https://1prime.ru/20250414/gosduma-856655697.html
германия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_1104:0:3072:1476_1920x0_80_0_0_9be13acd52100a692975f5770f312e0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, фридрих мерц, taurus, украина, мнение
Политика, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, TAURUS, УКРАИНА, мнение
В Германии призвали остановить Мерца
Немецкий политик призвала остановить Мерца и не допустить поставки Taurus Киеву
БЕРЛИН, 17 апр - ПРАЙМ. Поставки Киеву немецких ракет Taurus приведут к войне с Россией, заявила внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен, призвав остановить лидера блока ХДС/ХСС и вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, допустившего поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине.
"Мерц рискует развязать войну с Россией своими поставками Taurus. Это ничто иное, и тут не помогут никакие увиливания. Тот, кто думает, что можно тушить огонь бензином, подвергает опасности только нашу страну и наш народ. Остановите Мерца!" - написала Дагделен в своем аккаунте в соцсети Х.
Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.
Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Госдуме назвали безумием заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине