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В Германии призвали остановить Мерца - 17.04.2025, ПРАЙМ
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В Германии призвали остановить Мерца
В Германии призвали остановить Мерца - 17.04.2025, ПРАЙМ
В Германии призвали остановить Мерца
Поставки Киеву немецких ракет Taurus приведут к войне с Россией, заявила внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость"... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T21:11+0300
2025-04-17T21:11+0300
политика
германия
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БЕРЛИН, 17 апр - ПРАЙМ. Поставки Киеву немецких ракет Taurus приведут к войне с Россией, заявила внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен, призвав остановить лидера блока ХДС/ХСС и вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, допустившего поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. "Мерц рискует развязать войну с Россией своими поставками Taurus. Это ничто иное, и тут не помогут никакие увиливания. Тот, кто думает, что можно тушить огонь бензином, подвергает опасности только нашу страну и наш народ. Остановите Мерца!" - написала Дагделен в своем аккаунте в соцсети Х. Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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германия, фридрих мерц, taurus, украина, мнение
Политика, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, TAURUS, УКРАИНА, мнение
21:11 17.04.2025
 
В Германии призвали остановить Мерца

Немецкий политик призвала остановить Мерца и не допустить поставки Taurus Киеву

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
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БЕРЛИН, 17 апр - ПРАЙМ. Поставки Киеву немецких ракет Taurus приведут к войне с Россией, заявила внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен, призвав остановить лидера блока ХДС/ХСС и вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, допустившего поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине.
"Мерц рискует развязать войну с Россией своими поставками Taurus. Это ничто иное, и тут не помогут никакие увиливания. Тот, кто думает, что можно тушить огонь бензином, подвергает опасности только нашу страну и наш народ. Остановите Мерца!" - написала Дагделен в своем аккаунте в соцсети Х.
Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.
Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
В Госдуме назвали безумием заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине
14 апреля, 11:48
 
ПолитикаГЕРМАНИЯФридрих МерцTAURUSУКРАИНАмнение
 
 
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