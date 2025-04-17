https://1prime.ru/20250417/merts-856796973.html

В Германии призвали остановить Мерца

В Германии призвали остановить Мерца - 17.04.2025, ПРАЙМ

В Германии призвали остановить Мерца

Поставки Киеву немецких ракет Taurus приведут к войне с Россией, заявила внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость"... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T21:11+0300

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политика

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БЕРЛИН, 17 апр - ПРАЙМ. Поставки Киеву немецких ракет Taurus приведут к войне с Россией, заявила внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен, призвав остановить лидера блока ХДС/ХСС и вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, допустившего поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. "Мерц рискует развязать войну с Россией своими поставками Taurus. Это ничто иное, и тут не помогут никакие увиливания. Тот, кто думает, что можно тушить огонь бензином, подвергает опасности только нашу страну и наш народ. Остановите Мерца!" - написала Дагделен в своем аккаунте в соцсети Х. Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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германия, фридрих мерц, taurus, украина, мнение